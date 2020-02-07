ЦБ РФ собрался привлечь санируемые им банки к финоздоровлению других организаций

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ хочет разрешить банкам, санируемым или ранее санировавшимся через Управляющую компанию Фонд консолидации банковского сектора (УК ФКБС), участвовать в финансовом оздоровлении кредитных организаций по "старой" схеме.

Соответствующий проект нормативного акта будет подготовлен во втором квартале, следует из плана подготовки нормативных актов Банка России в 2020 году, опубликованного на сайте ЦБ.

Регулятор планирует внести изменения в указание N4009-У, в котором прописаны требования к инвестору, приобретающему акции в соответствии с планом участия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.

Нормативным актом предполагается дополнить требования к инвесторам новым критерием, позволяющим выступать в качестве инвесторов банкам, в отношении которых осуществляются (осуществлялись) меры по предупреждению банкротства с участием Банка России и одновременно принято (было принято) решение о гарантировании непрерывности деятельности банка на срок реализации плана участия.

Как отмечает регулятор, реализация изменений расширит инструментарий Банка России по оптимизации сроков завершения санаций с участием АСВ.

ЦБ в 2017 году изменил схему санации финансовых организаций, ввел новый механизм оздоровления - через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. При этом Банк России не исключал, что при необходимости будет применяться и "старая" схема санации - через АСВ. В частности, с привлечением инвестора за последние годы были санированы крымские банки - Генбанк и Севастопольский морской банк.

Исходя из предлагаемых Центробанком изменений, инвесторами в рамках "старой" схемы санации смогут стать банк "ФК Открытие", Азиатско-Тихоокеанский банк, Московский индустриальный банк (МИнБ), Промсвязьбанк.

Сейчас, согласно информации на сайте АСВ, в процессе финансового оздоровления с привлечением инвестора находятся 17 банков, включая "Уралсиб", Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк "Пересвет", Балтинвестбанк и банк "Таврический".