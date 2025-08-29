Рубль на "Мосбирже" чуть подешевел к юаню перед выходными

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На торгах пятницы на "Московской бирже" рубль слегка подешевел к юаню перед выходными днями и после завершения налогового периода августа. Единый день налоговых выплат в этом месяце пришелся на четверг, 28 августа, когда экспортеры перечисляли в бюджет НДС, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

К 19:00 юань подорожал на 1,8 копейки, до 11,256 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,98 копейки, до 80,3316 рубля, и увеличил курс евро на 55,88 копейки, до 94,0479 рубля.

"На прошедшей неделе курс рубля продемонстрировал повышенную волатильность на фоне ограниченных объемов торгов. В понедельник он укреплялся вплоть до 11,15 за юань, однако к концу недели растерял весь рост, вернувшись к отметке 11,28 за юань. Отметим, что за последние недели на рынке сформировался уровень поддержки в районе 11,15 рубля/юань. Это может говорить о том, что спрос на валюту со стороны импортеров постепенно восстанавливается, а поступление валютной выручки экспортеров, наоборот, сокращается. Подготовка экспортеров к налоговому периоду не оказала значимого влияния на курс рубля. При этом с пятницы данный фактор поддержки иссякает и рубль может продолжить тренд на плавное ослабление ввиду давления со стороны смягчения ДКП и ожидаемого сокращения профицита внешней торговли к концу года", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп сообщил через своего представителя Кэролайн Левитт, что был недоволен ударами России по Киеву, однако не удивился такому развитию событий.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил, что встреча президентов России и Украины может не состояться.

"Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в пятницу, что экспертная работа по подготовке встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не "бурлит", но Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к таким переговорам.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что Евросоюз рассматривает применение против России вторичных санкций, схожих с теми, которые уже ввели США. Кроме того, по словам Каллас, рассматриваются "финансовые ограничения, которые серьезно затрудняют (России) доступ к капиталу".

Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу и завершают август в минусе.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,61%, до $68,18 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,63%, до $64,18 за баррель.

Инвесторы опасаются, что предложение на мировом рынке нефти будет превышать спрос в ближайшие кварталы, что приведет к увеличению уровня глобальных запасов топлива.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за ситуацией вокруг российско-украинского конфликта. Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 августа увеличилась на 3 базисных пункта, до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц уменьшилась в пятницу на 2 базисных пункта, до 17,96% годовых, версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 4 базисных пункта, до 19,6% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно предыдущего торгового дня и составила 21,14% годовых.