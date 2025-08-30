Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в январе-июне составила 89,3 млн тонн

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) "Роснефти" в январе-июне 2025 г. составила 89,3 млн тонн (3,67 млн б/с), сообщила компания.

Добыча газа компанией равнялась 39,3 млрд куб. м (1,32 млн б.н.э. в сутки).

В результате добыча углеводородов "Роснефти" в I полугодии 2025 г. составила 121,6 млн т н.э. (4,99 млн б.н.э./с.).

"Некоторые компании продемонстрировали рост добычи углеводородов по итогам отчетного периода, однако он был обеспечен увеличением добычи в рамках международных проектов, включая Венесуэлу, Ирак, Египет и прочие. "Роснефть", работая по сервисным контрактам, не ставит на баланс запасы и не учитывает добычу товарной нефти", - отмечает компания.

Объем переработки нефти за отчетный период - 38,7 млн т.

"Снижение объемов переработки обусловлено необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ, а также оптимизацией загрузки НПЗ с учетом ценовой конъюнктуры, логистических ограничений и спроса. Глубина переработки нефти выросла до 77,6%, выход светлых нефтепродуктов - до 60,3%", - подчеркивает НК.

Проходка в эксплуатационном бурении в первом полугодии - около 6 млн м, в эксплуатацию введено 1,4 тыс. новых скважин, 74% из них горизонтальные.

На суше РФ "Роснефть" провела сейсморазведку 2D в объеме 1,2 тыс. пог. км, 3D - 3,2 тыс. кв. км. Завершены испытанием 17 поисково-разведочных скважин с успешностью 100%.