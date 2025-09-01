Поиск

Приток средств физлиц на брокерские счета во II квартале вырос на 22% в квартальном выражении

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Объем нетто-взносов на брокерские счета физлиц во втором квартале 2025 года достиг 574 млрд рублей, увеличившись на 22% в квартальном выражении и на 92% в годовом. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей брокеров" Банка России.

Количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Мосбирже, по итогам второго квартала выросло до 37,2 млн лиц (+3% кв/кв и +15% г/г) и составило 49% экономически активного населения страны. По данным отчетности брокеров, число клиентов без учета небольших счетов (с остатком до 10 тыс. рублей) увеличилось до 5,1 млн лиц (+3% кв/кв и +8% г/г).

Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам квартала составила 11 трлн рублей (+3% кв/кв и +17% г/г). Из них порядка 10,3 трлн рублей приходилось на ценные бумаги и 0,4 трлн рублей - на денежные средства в рублях и иностранной валюте.

Средний размер брокерского счета (без учета небольших счетов) у физлиц-резидентов за квартал практически не изменился и составил 2,2 млн рублей. Основной прирост клиентов с активами пришелся на сегмент средних обеспеченных инвесторов с размером счета от 6 млн до 100 млн рублей (+6% кв/кв). В сегменте состоятельных инвесторов (от 100 млн рублей) возобновился рост после снижения в предыдущем квартале: число клиентов выросло с 11,4 тыс. до 11,8 тыс. человек, а объем их портфелей - с 5,1 трлн до 5,3 трлн рублей.

Темпы роста числа квалифицированных инвесторов после повышения имущественного ценза с 6 млн до 12 млн рублей замедлились практически до нуля. По итогам второго квартала количество "квалов" выросло до 918 тыс. (+0,5% кв/кв и +16% г/г), а их доля в общем объеме активов физлиц снизилась с 79% до 78%. Как отмечает ЦБ, на этом фоне отдельные брокеры начали проводить работу по актуализации статуса квалинвестора у клиентов, которые не подтверждали его после перехода от другого брокера.

Драйвером роста активов физлиц на брокерском обслуживании во втором квартале стали облигации. Основной интерес был сосредоточен на сегменте ОФЗ и корпоративных облигаций нефинансовых компаний. Доля облигаций резидентов в структуре активов розничных инвесторов достигла 35% (максимум с начала наблюдений в конце 2020 года).

Доля российских акций в портфелях физлиц на брокерском обслуживании по итогам квартала снизилась до минимума с конца 2022 года - 28%.

Количество юрлиц на брокерском обслуживании во втором квартале достигло 50 тыс. (+7% кв/кв и +35% г/г), объем их портфелей - 15,1 трлн рублей (+4% кв/кв и 19% г/г).

