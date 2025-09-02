Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно проседает из-за сохраняющейся геополитической неопределенности относительно сроков мирного урегулирования конфликта на Украине; инвесторы ожидают новостей на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай, при этом фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68,7 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (-1,8%) и "ВК" (-1,7%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2874,74 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1126,01 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 сентября, составляет 80,4261 руб. (+9,45 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-1,5%), "Норникеля" (-1,2%), "Северстали" (-1%), "Русала" (-1%), "Татнефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Т-Технологии" (-0,1%).

Поддержкой для акций "Газпрома" стали новости о подписании юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток", о чем сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам переговоров лидеров трех стран в Пекине во вторник.

Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет, объем - 50 млрд кубометров в год. Также достигнуто соглашение об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 млрд кубометров в год.

Кроме того, Россия и Китай договорились об увеличении поставок по дальневосточному маршруту на 2 млрд куб. м в год (первоначальный объем поставок - 10 млрд кубометров в год), добавил глава "Газпрома".

Подорожали акции МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Полюса" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", российские инвесторы проявляют нерешительность в ожидании более четких сигналов относительно дальнейших геополитических событий и денежно-кредитной политики ЦБ.

Макроэкономические данные указывают на возможное замедление российской экономики, которая охлаждается быстрее, чем предполагалось ранее. Ожидаемый рост российского ВВП в 2025 году может составить 1,2% вместо прогнозируемых 1,5%, что может привести к сокращению базы для бюджетных доходов. Дефицит федерального бюджета в 2025 году может превысить запланированные 1,7% от ВВП, учитывая фактический рост до 2,2% от ВВП за первые семь месяцев года.

Неопределенность в отношении геополитики и данные о замедлении темпов роста российской экономики могут сдерживать рост фондовых индексов. Тем не менее, позитивные новости из Китая, связанные с визитом президента России, и ожидания потенциальных соглашений в энергетической сфере могут оказать локальную поддержку представителям нефтегазовой отрасли. Продолжающийся приток частных инвесторов на рынок и устойчивый интерес к облигациям также формируют определенный позитивный фон, полагают эксперты "Цифра брокер".

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, во вторник в первой половине дня российский фондовый рынок может протестировать двойную поддержку в виде уровня 2880 пунктов по индексу МосБиржи и краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов июля. После пробития уровня следующей поддержкой для индекса МосБиржи выступит отметка 2850 пунктов. Целевым диапазоном для индекса МосБиржи на вторник выступает 2850-2920 пунктов. Среди бумаг можно выделить акции "Газпрома", которые могут быть лучше рынка на фоне соглашений, заключенных на саммите ШОС, считает Зварич.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, накануне попытка рынка подрасти завершилась распродажами - инвесторы проявляют осторожность, внимательно следя за новостями геополитики. В фокусе внимания остаются возможные договоренности по Украине и визит президента России в Китай.

Подорожавшая нефть оказывает некоторую поддержку рынку, но она носит ограниченный характер, поскольку завершившийся сезон корпоративных отчетностей прошел без впечатляющих инвесторов результатов, полагает аналитик.

Ключевым фактором неопределенности остается геополитика. Участники рынка внимательно следят за диалогом России и США, а также обсуждают вероятность расширения переговорного формата. При этом продвижение мирного переговорного процесса может быть затруднено жесткой позицией ряда стран Европы, что добавляет рынку нервозности. Среди поводов для умеренного оптимизма - визит президента России в Китай и саммит ШОС, от которых инвесторы ждут новых соглашений, особенно в энергетическом секторе. На этом фоне интерес инвесторов сосредоточен на крупнейших экспортерах страны, таких как "Газпром", "НОВАТЭК" и "Роснефть".

На дневном графике индекс МосБиржи остается в фазе консолидации: любые попытки роста выше 2900-2925 пунктов встречают продажи, интерес к покупкам поддерживается при снижении рынка к 2850-2860 пунктам. Отсутствие выраженных драйверов не позволяет рынку выйти из этого диапазона, считает Магомедов.