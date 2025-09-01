Источник заявил, что прогноз кабмина по росту ВВП РФ может быть понижен до 1,2%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Экономка РФ охлаждается быстрее, чем ранее ожидало правительство, рост ВВП РФ в 2025 году может составить 1,2% вместо недавно озвученных 1,5% и официального прогноза от апреля в 2,5%, сказал журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

"Охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали", - сказал он. "Если раньше мы ожидали темп роста (ВВП РФ в 2025 году - ИФ) в 1,5%, то сейчас - уже 1,2%", - отметил источник.

Как сообщалось, еще на прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что рост ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 2025 году может составить не менее 1,5%, но после этого вышли достаточно пессимистичные данные за июль, которые поставили под вопрос достижение этих цифр.

По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в июле 2025 года составил 0,4% в годовом сравнении после повышения на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе, говорилось в опубликованном в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-июль 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,1% в годовом выражении.

Минэкономразвития в базовом сценарии (от апреля) прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%, в начале сентября представит уточненный прогноз, который, как отмечалось, изначально предполагалось понизить до 1,5% роста, но теперь обсуждается цифра в 1,2%.

ЦБ в июле сохранил свой апрельский прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,0-2,0%.

При этом в комментариях к прогнозу ЦБ оценивал рост ВВП во II квартале на уровне 1,8%, а по итогу он оказался значительно ниже - Росстат оценил рост во II квартале на уровне 1,1% (после роста на 1,4% в I квартале), поэтому динамика ВВП пока идет ниже ожидаемой средней траектории ЦБ (то есть ниже 1,5% в 2025 году).