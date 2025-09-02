Kraft Heinz разделится на две публичные компании до конца 2026 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, объявила во вторник о разделении на две независимые публичные компании.

Как сообщается в пресс-релизе, одна из них - Global Taste Elevation Co. - сосредоточится на производстве соусов и объединит такие бренды, как Heinz, Philadelphia и Kraft Mac & Cheese. Вторая компания - North American Grocery Co. - будет выпускать остальную продукцию, в том числе под брендами Kraft Singles (плавленый сыр), Oscar Mayer (мясная продукция) и Lunchables (готовые завтраки).

Объем продаж первого подразделения в 2024 году составил около $15,4 млрд (из них 75% приходилось на соусы), продуктового бизнеса - около $10,4 млрд.

"Бренды Kraft Heinz - культовые и любимые, но сложность нашей текущей структуры затрудняет эффективное распределение капитала, расстановку приоритетов и масштабирование в наиболее перспективных направлениях, - заявил исполнительный председатель совета директоров Мигель Патрисио. - Разделившись на две компании, мы сможем уделить необходимое внимание и ресурсы для раскрытия потенциала каждого бренда, повышения эффективности и создания долгосрочной акционерной стоимости".

Разделение было единогласно одобрено советом директоров. Компания ожидает, что оно будет завершено во второй половине 2026 года.

North American Grocery Co. возглавит нынешний главный исполнительный директор Kraft Heinz Карлос Абрамс-Ривера. Поиск потенциальных кандидатов на пост главы Global Taste Elevation Co. уже начался, отмечается в сообщении.

В мае Kraft Heinz заявляла, что рассматривает потенциальные стратегические шаги с целью повышения акционерной стоимости.

Котировки акций Kraft Heinz растут на 0,3% на предварительных торгах во вторник. Капитализация компании в этом году снизилась почти на 9% (до $33,1 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил более 11%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Продукция компании продается в 190 странах.