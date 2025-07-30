Поиск

Kraft Heinz завершила II финквартал с чистым убытком

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, завершила второй квартал 2025 финансового года с чистым убытком, но подтвердила прогноз на весь год.

За квартал, который завершился 28 июня, чистый убыток компании составил $7,82 млрд, или $6,6 в расчете на акцию, против чистой прибыли в размере $102 млн, или $0,08 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась до $0,69 на бумагу с $0,78.

Выручка Kraft Heinz уменьшилась на 1,9% - до $6,352 млрд против $6,476 млрд годом ранее. Органический показатель снизился на 2%, при этом цены на продукцию компании выросли при сокращении объема продаж.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,64 на бумагу при выручке в $6,27 млрд.

Kraft Heinz уверена в своей способности обеспечить долгосрочный рост прибыли. "Мы с оптимизмом глядим в будущее и с энтузиазмом смотрим на динамику, которую развиваем в нашем бизнесе, - сказал главный исполнительный директор компании Карлос Абрамс-Ривера. - Мы генерируем сильный денежный поток, поддерживаем целевой показатель чистого левереджа и возвращаем капитал акционерам, что обеспечивает нам надежную финансовую гибкость".

Совет директоров Kraft Heinz утвердил квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию. Выплаты пройдут 26 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 29 августа.

С начала текущего года компания вернула акционерам $1,4 млрд, отмечается в отчетности.

Kraft Heinz по-прежнему планирует по итогам всего 2025 фингода получить скорректированную прибыль в диапазоне $2,51-2,67 на акцию, органическое снижение продаж - на 1,5-3,5%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.

Kraft Heinz Maxwell House Карлос Абрамс-Ривера США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары Индии

Трамп заявил, что введет пошлины в 25% на товары Индии

Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Индия планирует завершить торговые переговоры с США к осени

МИД Таиланда заявил, что Камбоджа вновь нарушила перемирие

Угрозу цунами после землетрясения на Камчатке объявляли в Китае, Канаде и США

Угрозу цунами после землетрясения на Камчатке объявляли в Китае, Канаде и США
Обострение палестино-израильского конфликта

Правительство Израиля не рассматривает всерьез возможность аннексии Газы

Правительство Израиля не рассматривает всерьез возможность аннексии Газы

Что случилось этой ночью: среда, 30 июля

Сильное землетрясение не нарушило работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

Сильное землетрясение не нарушило работу аэропорта Петропавловска-Камчатского

Трамп объявил о возможных пошлинах в размере до 25% на импорт индийских товаров в США

Трамп объявил о возможных пошлинах в размере до 25% на импорт индийских товаров в США

Объявлена угроза цунами на Тихоокеанском побережье Японии

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });