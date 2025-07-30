Kraft Heinz завершила II финквартал с чистым убытком

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американская Kraft Heinz Co., один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, завершила второй квартал 2025 финансового года с чистым убытком, но подтвердила прогноз на весь год.

За квартал, который завершился 28 июня, чистый убыток компании составил $7,82 млрд, или $6,6 в расчете на акцию, против чистой прибыли в размере $102 млн, или $0,08 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль снизилась до $0,69 на бумагу с $0,78.

Выручка Kraft Heinz уменьшилась на 1,9% - до $6,352 млрд против $6,476 млрд годом ранее. Органический показатель снизился на 2%, при этом цены на продукцию компании выросли при сокращении объема продаж.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,64 на бумагу при выручке в $6,27 млрд.

Kraft Heinz уверена в своей способности обеспечить долгосрочный рост прибыли. "Мы с оптимизмом глядим в будущее и с энтузиазмом смотрим на динамику, которую развиваем в нашем бизнесе, - сказал главный исполнительный директор компании Карлос Абрамс-Ривера. - Мы генерируем сильный денежный поток, поддерживаем целевой показатель чистого левереджа и возвращаем капитал акционерам, что обеспечивает нам надежную финансовую гибкость".

Совет директоров Kraft Heinz утвердил квартальные дивиденды в размере $0,4 на акцию. Выплаты пройдут 26 сентября. Закрытие реестра акционеров назначено на 29 августа.

С начала текущего года компания вернула акционерам $1,4 млрд, отмечается в отчетности.

Kraft Heinz по-прежнему планирует по итогам всего 2025 фингода получить скорректированную прибыль в диапазоне $2,51-2,67 на акцию, органическое снижение продаж - на 1,5-3,5%.

Kraft Heinz была образована в 2015 году в результате слияния H.J.Heinz Co. и Kraft Foods Group Inc. Портфель компании включает такие известные бренды, как сыр Philadelphia, кофе Maxwell House, кетчупы и детское питание Heinz, десерты Jell-O. Продукция компании продается в 190 странах.