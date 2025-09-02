ЦБ разработал "рисковый" сценарий для экономики с инфляцией в 10-12% в 2026 г.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ помимо базового сценария развития российской экономики по традиции разработал три альтернативных сценария - более благоприятный "дезинфляционный" и два неблагоприятных сценария - "проинфляционный" и "рисковый", говорится в опубликованном Банком России проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

"Базовый сценарий наиболее вероятен, однако не предопределен. Его реализация зависит как от внешних условий, так и от процессов внутри страны", - отмечают в ЦБ.

"Во-первых, важным источником неопределенности является развитие ситуации во внешнеторговых отношениях крупнейших экономик. Существенный рост протекционизма со стороны США и ответные меры других стран влияют на перспективы роста мировой торговли и мировой экономики в целом. Более того, процессы деглобализации негативно воздействуют на производительность труда и потенциальные темпы роста из-за нарушения цепочек поставок и создания стоимости, а также усиливают инфляционное давление в странах, повышающих импортные пошлины. Масштабы и продолжительность влияния этих факторов могут быть существенными и варьироваться в зависимости от дальнейшего изменения внешнеторговой политики отдельных стран. Сохраняется также высокая неопределенность относительно развития геополитической ситуации", - описывают в ЦБ неопределенности, связанные с внешними факторами.

"Во-вторых, российская экономика продолжает проходить структурную трансформацию, связанную с перераспределением ресурсов между отраслями, в том числе вследствие их переориентации на альтернативные направления сбыта и внутренний рынок. Это усиливает неопределенность в отношении того, в какой мере и c какой скоростью осуществленные меры государственной поддержки и реализованные за последние несколько лет инвестиции отразятся в росте потенциала российской экономики, расширяя возможности наращивания предложения товаров и услуг без усиления инфляционного давления", - описывается Банком России неопределенность, связанная с внутренними факторами.

Базовый сценарий

Банк России исходит из того, что в базовом сценарии внешнеторговые противоречия между крупнейшими экономиками продолжат сдерживать рост мирового спроса - "после резкого роста в 2025 году импортные пошлины снизятся, но их уровень будет выше, чем в предыдущие годы".

"Вместе с ускоренным наращиванием добычи странами ОПЕК+ снижение мирового спроса приведет к формированию профицита на нефтяном рынке в 2025-2026 годах и снижению цен на нефть. По прогнозу Банка России, экспортные цены на российскую нефть в этот период составят в среднем $55 за баррель. По мере смягчения торговых ограничений и восстановления мирового спроса цены на нефть вырастут до $60 за баррель в среднем в 2027-2028 годах", - описывают в ЦБ ожидания по ценам на нефть в базовом сценарии.

Кроме того, в базовом сценарии ЦБ предполагается, что введенные внешние санкции на среднесрочном горизонте сохранятся. "Это приведет к закреплению тех изменений, которые произошли в российской экономике с 2022 года, - переориентации экономики на внутренний рынок, развитию процессов импортозамещения. В структуре экономики будет преобладать внутренний спрос, а доля экспорта и импорта в ВВП будет меньше той, которая наблюдалась в досанкционный период", - говорится в докладе.

Банк России ожидает, что в базовом сценарии темпы увеличения потребительского и инвестиционного спроса в 2025-2026 годах будут более умеренными, чем в 2023-2024 годах - "это позволит предложению подстроиться под возросший в предыдущие годы спрос".

Экономический рост в базовом сценарии ЦБ "временно замедлится до 1,0-2,0% в 2025 году и 0,5-1,5% в 2026 году". В 2027 году экономика, согласно прогнозу ЦБ, "устойчиво вернется к потенциальным темпам роста в 1,5-2,5% в год". Годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

"Возвращение экономики на траекторию сбалансированного роста, а инфляции к цели предполагает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Ключевая ставка в 2025 году в среднем составит 18,8-19,6% годовых и в 2026 году - 12,0-13,0% годовых. В 2027-2028 годах ключевая ставка будет в среднем находиться в диапазоне 7,5-8,5% годовых, что соответствует оценке долгосрочной нейтральной ставки в российской экономике", - описывают в ЦБ прогноз по ключевой ставке в базовом сценарии.

Проинфляционный сценарий

В докладе ЦБ отмечается, что основные риски для развития российской экономики связаны как с внутренними, так и с внешними условиями. С учетом этого Банк России рассматривает два альтернативных неблагоприятных сценария.

"Сценарий "Проинфляционный" предполагает, что темп расширения производственного потенциала будет меньше, чем в базовом, под влиянием усиления санкционного давления. Ужесточение санкций также приведет к стабилизации цен на российскую нефть на более низких уровнях из-за увеличения дисконта", - описывают в ЦБ предпосылки проинфляционного сценария.

"Для поддержки экономики будут расширены программы льготного кредитования и усилены меры протекционистского характера, направленные на стимулирование импортозамещения. Однако предложение не будет успевать подстраиваться под растущий спрос, что приведет к росту инфляционного давления", - говорится в докладе.

"Перечисленные факторы в комплексе приведут к более высокому инфляционному давлению, чем в базовом сценарии, начиная с 2026 года, из-за чего Банку России придется действовать решительнее, чтобы вернуть инфляцию к цели: средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14,0-16,0% годовых, в 2027 году она снизится до 10,5-11,5% в среднем за год. Так как нейтральный уровень ключевой ставки в этом сценарии выше, средняя ставка в 2028 году составит 8,5-9,5%", - говорится в обзоре.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в этом сценарии в 2026 году составит 4,0-5,0% и вернется к целевому уровню в дальнейшем.

При этом "в условиях потери доступа к части технологий и более высокого внутреннего спроса компании будут активно осваивать инвестиции для расширения производственных возможностей, в результате чего темп роста ВВП в 2026 году будет выше, чем в базовом сценарии, и составит 1,0-2,0%", но уже в 2027 году рост ВВП замедлится до 0,5-1,5% под действием внешних ограничительных мер, снижения цен на нефть и жестких денежно-кредитных условий. В 2028 году динамика выпуска вернется к траектории сбалансированного роста в 1,5-2,5%.

Рисковый сценарий

Сценарий "Рисковый" предполагает усиление внешнеторговых противоречий, нарастание процессов деглобализации, более существенное, чем в базовом сценарии, повышение импортных пошлин в мире и резкое снижение темпов роста крупнейших экономик.

"Сочетание этих факторов приведет к мировому финансовому кризису, сопоставимому по масштабам с кризисом 2007-2008 годов", - характеризуют это сценарий в ЦБ.

Для российской экономики в этом сценарии предполагается также усиление санкционного давления.

В данном сценарии реализуется значительное ухудшение внешних условий. Предполагается, что новая резкая эскалация мировых тарифных ограничений в 2026 году приведет к жесткой посадке крупнейших экономик, в частности вызовет рецессию в США и еврозоне.

"В рамках данного сценария резкое повышение торговых тарифов происходит в I квартале 2026 года, а сами кризисные явления начинают проявляться в II квартале 2026 года, достигая своего пика в III-IV кварталах 2026 года", - описывают сценарий в ЦБ. Цены на нефть в 2026 году заметно снизятся и даже к концу прогнозного горизонта не восстановятся до уровней базового сценария.

В дополнение к ухудшению условий торговли усиление санкционного давления приведет к расширению дисконта на российские товары, а также умеренному сокращению экспорта и добычи нефти.

"В 2026-2027 годах предполагается дополнительная поддержка экономики со стороны бюджетной политики в виде ненулевого структурного первичного дефицита. В 2028 году ожидается возврат к формированию расходов в соответствии с бюджетным правилом. При этом на фоне значительного падения сырьевых цен на нефть при актуальных параметрах бюджетного правила это приведет к интенсивному использованию ликвидной части ФНБ, что создает риски быстрого исчерпания средств фонда уже по итогам 2026 года. С учетом более низкого равновесия мировых цен на сырье потребуется трансформация бюджетного правила с постепенным переходом к новым уровням базовой цены нефти - $45 за баррель в 2026 году и $40 за баррель с 2027 года. Сокращение базовых нефтегазовых доходов, вследствие снижения цены отсечения в бюджетном правиле, будет способствовать бюджетной консолидации - постепенному сокращению расходов в относительном выражении", - описывают в ЦБ необходимость коррекции бюджетного правила в этом сценарии.

В 2026 году ВВП снизится на 3,5-2,5%, а в 2027 году - на 3,0-2,0%. В 2028 году экономика будет расти восстановительными темпами 2,0-3,0%.

Инфляция в 2026 году составит 10,0-12,0%. "Это потребует от Банка России решительной реакции для предотвращения длительного отклонения инфляции от цели и устойчивого роста инфляционных ожиданий - в среднем за 2026 год ключевая ставка сложится в диапазоне 16,0-18,0% годовых", - отмечают в ЦБ.

"Банку России в начале 2027 года придется сохранять жесткость денежно-кредитных условий на уровнях, достигнутых в конце 2026 года, в результате чего в среднем за год ставка составит 18,0-20,0% годовых. Высокий уровень ставок позволит снизить инфляцию до 8,0-10,0% в 2027 году. К 2028 году ключевая ставка не успеет опуститься до нейтрального уровня, так как инфляционное давление к началу года все еще останется высоким. В результате средняя ключевая ставка за 2028 год сложится в диапазоне 10,0-11,0% годовых. Поддержание жестких денежно-кредитных условий приведет к замедлению инфляции до 4,0-4,5% в 2028 году. За пределами приведенного прогнозного горизонта ключевая ставка возвратится в нейтральный диапазон", - описывают в ЦБ возможную ДКП в рисковом сценарии

Дезинфляционный сценарий

Ситуация в российской экономике может развиваться и более благоприятно, чем в базовом сценарии, в случае реализации ряда условий.

В сценарии "Дезинфляционный" предполагается, что увеличение инвестиций в основной капитал и рост совокупной факторной производительности приведут к более быстрому расширению совокупного предложения, чем в базовом сценарии (большему увеличению потенциального выпуска в 2026-2027 годах). В результате, как и в базовом сценарии, инфляция вернется к цели в 4% уже в 2026 году, но при более быстром смягчении денежно-кредитной политики.

"При любых сценариях развития событий как в российской, так и в мировой экономике денежно- кредитная политика будет направлена на достижение ее основной цели - поддержание ценовой стабильности", - подчеркивают в ЦБ.