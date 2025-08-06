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ЦБ РФ прогнозирует снижение годовой инфляции на конец сентября до 8,5%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Банк России ожидает снижения годовой инфляции по итогам третьего квартала до 8,5%, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

По итогам второго квартала 2025 года годовая инфляция составила 9,4%, оказавшись ниже апрельского прогноза Банка России (10,1%).

ЦБ отмечает, что текущий темп роста цен во II квартале, как и в I квартале, продолжил активно замедляться по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и составил 4,8% с сезонной корректировкой в годовом выражении (с.к.г).

Банк России в июле понизил прогноз по инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%. Центральной точке этого диапазона соответствует темп роста индекса потребительских цен в III квартале 2025 года на уровне 8,5% с.к.г.

"Ускорение (текущего темпа роста цен с.к.г. в III квартале по отношению ко II кварталу - ИФ) обусловлено значительной индексацией тарифов на коммунальные услуги в июле. К концу 2025 года текущие темпы роста цен снизятся до 4% с.к.г.", - подчеркивает ЦБ.

Базовый прогноз Банка России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и в условиях возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню в 4% и в дальнейшем стабилизируется на нем.

Хроника 07 июня 2024 года – 06 августа 2025 годаИнфляция в России
ЦБ РФ Банк России
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