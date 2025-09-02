Зампред ЦБ не стал давать дополнительных сигналов к заседанию по ставке в сентябре

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании 12 сентября рассмотрит те варианты решений по ключевой ставке, которые предложат участники дискуссии, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил Заботкин на пресс-конференции во вторник.

Банк России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. "На столе" были варианты снизить ставку на 100, 150 и 200 б.п., но предметно обсуждалось снижение на 100 и 200 б.п., отмечал ЦБ. Также рассматривались два варианта сигнала: умеренно мягкий сигнал (об оценке целесообразности снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях) и нейтральный сигнал (без указания на направленность дальнейших шагов).