Акции Европы упали на данных по инфляции, торговой неопределенности

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили в значительном минусе торги во вторник.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 упал на 1,5%, до 543,17 пункта. Это минимальный уровень почти за месяц.

Британский FTSE 100 потерял 0,87%, германский DAX - 2,29%, французский CAC 40 - 0,7%, итальянский FTSE MIB - 1,61%, испанский IBEX 35 - 1,57%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза, опубликованные во вторник, показали ускорение инфляции в еврозоне в прошлом месяце. Это укрепило ожидания трейдеров, что Европейский центральный банк не будет снижать основные ставки на сентябрьском заседании.

Рост потребительских цен в регионе в августе ускорился до 2,1% по сравнению с 2% в июле. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов инфляции на уровне 2%.

Также давление на рынки акций продолжает оказывать неопределенность в отношении торговой политики Вашингтона. На прошлой неделе суд постановил, что президент США Дональд Трамп незаконно воспользовался чрезвычайными полномочиями для введения пошлин на импорт, поскольку введение торговых тарифов является прерогативой Конгресса. Пошлины продолжат действовать до 14 октября, до этого времени у администрации Трампа есть время, чтобы обжаловать это решение в Верховном суде.

Трейдеры также следят за ситуацией в Великобритании, где вскоре будет опубликован очередной проект бюджета. Министру финансов страны Рейчел Ривз необходимо найти новые источники экономии или повысить налоги, чтобы поправить финансовое положение Британии. Это может оказаться политически сложной задачей, учитывая, что правительству уже пришлось свернуть реформы системы социальной защиты из-за противодействия законодателей, пишет Bloomberg.

Акции Nestle подешевели на 0,7%. Швейцарский производитель продуктов питания отправил в отставку главного исполнительного директора Лорана Фрекса из-за служебного романа. Фрекс проработал во главе Nestle лишь год. Новым CEO компании назначен Филипп Навратил, возглавлявший бренд Nespresso.

Цена бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena понизилась на 3%. Банк улучшил предложение о покупке конкурирующего Mediobanca, добавив в него денежный компонент. Monte Paschi также объявил, что для успешного слияния ему теперь необходимо согласие 35% акционеров Mediobanca, а не 66,7%, как это было ранее.

Стоимость акций Mediobanca опустилась на 2,8%.

Капитализация Fresenius Medical Care снизилась на 5,3% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендацию для бумаг производителя оборудования для диализа до "продавать" с "нейтрального" уровня.

Рыночная стоимость табачного концерна British American Tobacco (BAT) понизилась на 1,6% вслед за ухудшением рекомендации для его бумаг экспертами RBC Capital Markets до "ниже рынка" с "на уровне рынка". Эксперты RBC объясняют свое решение структурными проблемами в сегменте новых продуктов.

Капитализация Centrica, объявившей о продлении до 2028 года срока эксплуатации двух АЭС в Великобритании, в которых она владеет 20%, упала на 2,7%.

Самое резкое снижение в сводном европейском индексе зафиксировали бумаги InPost SA, упавшие более чем на 12%. Польская компания, обслуживающая автоматические станции для хранения и выдачи посылок, зафиксировала замедление темпов роста на домашнем рынке в прошлом квартале до минимальных за четыре года 6%.

Тем временем стоимость акций Fresnillo в Лондоне выросла на 5,2% вслед за подъемом цен на золото.