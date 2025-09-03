Минфин РФ не получал запросов от крупных банков с просьбой о докапитализации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не получал обращений от крупных банков с просьбой о докапитализации, заявил журналистам директор департамента финансовой политики министерства финансов Алексей Яковлев в кулуарах ВЭФ.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что три системно значимых российских банка рассматривали возможность того, что им может потребоваться вливание капитала в течение года. До этого, в июне, агентство также писало об опасениях насчет банковского кризиса в РФ из-за высоких ставок.

"Не обращались (банки). Это какой-то информационный вброс был", - сказал Яковлев.

Причин ждать проблем у крупных банков нет, но даже если реализуется стрессовый сценарий, то они смогут справиться сами, нет оснований рассматривать господдержку в любой форме, говорила в июле глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я еще раз скажу, что это слухи (проблемы с капиталом у крупных банков и их обращение за господдержкой - ИФ), которые ни на чем не основаны, ничем не обоснованы. Мне кажется, что просто кто-то нарочно нагнетает ситуацию. Я уже объясняла, почему нет причин для тревоги. Могу еще привести цифры. Потому что надо смотреть на цифры и на финансовые показатели. Банки устойчивы, зарабатывают, есть запасы капитала. Это все позволяет им себя чувствовать вполне уверенно", - сказала Набиуллина.

"Но даже если предположить гипотетический, подчеркну, гипотетический стрессовый сценарий, что из банков кто-то будет упираться в нормативы по капиталу. Но у них есть возможность управлять ситуацией без посторонней помощи. Это в том числе снижение темпов роста кредитного портфеля. Если нет источников капитала, если низкоприбыльный банк, не может из прибыли увеличить капитал, значит, будет медленнее наращивать кредиты, либо не будет наращивать, будет наращивать другие, потому что запас капитала в целом в банковской системе существует. Но какие-то банки могут медленнее расти", - добавила она.

"Это может быть и в других случаях: продажа, секьюритизация кредитного портфеля в рынок. Это в принципе устоявшиеся довольно стандартные процедуры. Мы держим руку на пульсе, но я не вижу никаких оснований, чтобы рассматривать поддержку государства в той или иной форме", - заявила глава ЦБ.