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Банк России не видит необходимости в докапитализации крупных банков

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России не видит сейчас необходимости в докапитализации крупных банков из-за "навеса" плохих долгов, стоимость риска по корпоративным кредитам далека от рекордов, по розничным кредитам отчисления ожидаемо выше нормы, но это не критично, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что теперь касается рисков ухудшения ситуации в банковском секторе и возможности докапитализации банков. Знаете, мы не видим никакой необходимости в докапитализации крупных банков из-за некоего "навеса" или "потенциального навеса" плохих долгов", - сказала она.

Глава ЦБ отметила, что банковский сектор прибыльный и по первому полугодию прибыль составила 1,7 трлн рублей, что позволяет банкам поддерживать достаточность капитала и наращивать капитал.

"Реальная ситуация с проблемными кредитами - она лучше, чем иногда пытаются представить. Мы видим стоимость кредитного риска, то есть это средний уровень отчисления резервов от кредитного портфеля. По корпоративному портфелю она далека от рекордов исторических - 0,9% в годовом выражении, это нормальный исторический уровень стоимости риска для российских банков. Для сравнения, я напомню, что в первой половине 2022 года он превышал 3%. В рознице - там отчисления ожидаемо выше нормы - 3,4%, средне-историческая норма около 2%, но это не критично, потому что проблемные, необеспеченные кредиты покрыты резервами на 90%. Это большой уровень покрытия", - отметила глава ЦБ.

Она также сообщила, что в ипотеке покрытие меньше, но там есть качественные залоги.

"Мы здесь не видим никаких рисков для банков. Капитал, действительно, он распределен неравномерно по банковскому сектору, но это скорее скажется на разных темпах прироста кредита, который банки будут обеспечивать", - заключила глава ЦБ.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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