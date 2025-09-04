Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падающей нефти

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне падающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,306 руб. (+1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,79 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Вчера рубль еще подослабил свои позиции: курс доллара поднялся в район 81 руб., юань - в район 11,3 руб. Хотя текущие уровни ключевых валют являются максимальными с конца июля, сам по себе рост с минимумов августа небольшой и составляет лишь 2-3%. Да и торговая активность на валютном рынке остается в целом невысокой. По-нашему мнению, смешанный новостной фон по геополитике и торможение экономического роста в условиях невысоких цены на нефть, также двигающихся в достаточно узком диапазоне последний месяц ($65-69 за баррель по марке Brent), не способствуют направленному движению курсов. До значимых новых вводных, в первую очередь по геополитике, ждать всплеска волатильности валютных курсов с выходом юаня за пределы нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 руб. сложно", - полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Президентский указ, создавший механизм обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших российских экспортеров, действует, и при необходимости обнуленный недавно норматив может быть изменен, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.

"Были введены в свое время для стабилизации курса на валютном рынке требования по репатриации для крупнейших экспортеров. Как мы видели, систематически происходило перевыполнение тех нормативов, которые были обозначены правительством по зачислению и продаже валютной выручки. Но, тем не менее, это гарантировало определенную стабильность. Мы наблюдали стабилизацию курса рубля, то есть механизм продемонстрировал свою эффективность", - сказал Яковлев на сессии ВЭФ-2025 в четверг.

"На сегодняшний день эти параметры обнулены, тем не менее инфраструктура и сам указ продолжают действовать, поэтому, если потребуется, эти нормативы могут быть пересмотрены", - заявил директор департамента Минфина.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями увеличения предложения на мировом рынке топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск понижается на 1,27%, до $66,73 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 1,38%, до $63,08 за баррель.

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

Дополнительное давление на котировки оказали сигналы роста запасов нефти в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 19:00 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.