ЦБ РФ ухудшил прогноз стоимости риска в рознице на 2025 год

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ухудшил прогноз стоимости риска (cost of risk, COR) на 2025 год в розничном кредитовании, сохранил ожидания в корпоративном сегменте, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора.

Стоимость риска по корпоративным кредитам во втором квартале составила 1,1% в годовом выражении после 0,6% в первом квартале, что дает 0,8% по итогам первого полугодия 2025 года, это близко к среднеисторическому уровню (около 1%).

ЦБ отмечает, что некоторые банки заметно доначислили резервы по компаниям металлургической и угольной отраслей, а также из сферы недвижимости из-за ухудшения их финансового положения. Вместе с тем, регулятор сохраняет прогноз показателя COR в корпоративном кредитовании в диапазоне 0,8-1,2%.

"Большинство юрлиц остаются прибыльными и продолжают исправно обслуживать кредиты, а проблемные ссуды уже адекватно зарезервированы или имеют хороший залог (покрытие порядка 60%). При этом банки могут быть вынуждены доформировать резервы по требованиям к заемщикам, у которых уже давно накопились проблемы, а в условиях высоких ставок ситуация усугубилась, но это не носит массового характера", - говорится в обзоре.

Стоимость кредитного риска в рознице сократилась до 3,2% с 3,6% в первом квартале. При этом отчисления в резервы пока существенно выше среднеисторического уровня (около 2%), так как банки продолжают признавать потери из-за роста просрочек, особенно в сегменте необеспеченных потребительских ссуд.

В розничном сегменте ЦБ теперь ожидает стоимость риска на уровне 2,8-3,2% вместо прежнего диапазона 2,5-2,9%. ЦБ прогнозирует, что портфель необеспеченных потребительских ссуд будет продолжать вызревать, но более умеренными темпами по сравнению с первым полугодием на фоне постепенного улучшения качества новых выдач.