ЦБ снизил верхнюю планку прогноза по динамике потребкредитов в 2025 году до +2%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ снизил верхнюю планку прогноза по динамике потребительского кредитования в 2025 году и ждет динамику от снижения на 1% до роста на 2% вместо ранее ожидавшихся 4% в условиях высокой стоимости кредитов и жесткой макропруденциальной политики, говорится в ежеквартальном обзоре банковского сектора.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд во втором квартале сократился на 1,6% после 1,5%. При этом снизилась только задолженность по кредитам наличными (-3,6%), тогда как задолженность по кредитным картам продолжила расти (+2,3%).

ЦБ отмечает, что кредитные карты по-прежнему востребованы у заемщиков, в том числе из-за наличия беспроцентного периода, а также более низких ставок по картам, выпущенным до начала действия жесткой ДКП. Выдачи кредитов наличными оставались низкими (0,7 трлн руб. после 0,4 трлн руб. в первом квартале 2025 года).