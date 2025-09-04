Решетников заявил, что ЦБ имеет большое пространство для снижения ставки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с инфляцией в РФ сейчас коренным образом отличается от начала года, последние два месяца дефляция (за вычетом индексации ЖКХ в июле), рубль достаточно крепкий, урожай хороший, а в экономике наоборот сильное охлаждение, ЦБ имеет большое пространство для смягчения ДКП и снижения ставки, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Для ЦБ основная задача - борьба с инфляцией, поэтому проводится сейчас жесткая денежно-кредитная политика, поэтому такие высокие процентные ставки. С одной стороны, действительно видим успех этой политики - у нас последние два месяца, если отбросить традиционную индексацию тарифов в июле, наблюдается дефляция. Данные по августу недельные показывают дефляцию в августе. Поэтому можно говорить, что в общем ситуация с инфляцией коренным образом иная, чем была в начале года. Оценки Минсельхоза по урожаю достаточно благоприятные, поэтому каких-то дополнительных рисков не видим, хотя какие-то колебания ценовые могут быть по отдельным продуктам, мы их отслеживаем", - описал он ситуацию с инфляцией в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) на "полях" Восточного экономического форума.

"Плюс курс достаточно крепкий, вопрос по ценам на непродовольственные товары не столь остро стоит", - отметил министр.

"Поэтому видим, что ситуация здесь (с динамикой цен - ИФ) достаточно благоприятна, но за это приходится платить непростой ситуацией в экономике", - подчеркнул министр.

По его словам, в июле рост ВВП РФ был 0,4% в годовом выражении после повышения на 1,0% в июне.

"Мы видим, что инфляция в ценах производителей прекратилась - цены за год не изменились, что в общем не очень хороший фактор - это говорит, что спроса недостаточно в экономике. Мы видим, что многие машиностроительные заводы сейчас недозагружены", - добавил он.

"Охлаждение экономики сильное, и мы исходим из того, что у Банка России большое пространство для смягчения денежно-кредитных условий, для снижения ставки, дальше это уже их прерогатива", - сказал Решетников.

По его словам, правительство "делает все, что обещало ЦБ в рамках согласованной политики - речь идет и о сокращении и нерасширении, по крайней мере, льготных программ кредитования и о ограничении кредитования крупнейших наших госкомпаний".

"Ну и, собственно говоря, по темпам роста корпоративного кредитования видно, насколько у нас охлаждается кредитование и юридических, и физических лиц. В общем и целом мы идем существенно ниже тех оценок, которые были у нас, и по нижней траектории тех оценок, которые были у Центрального банка", - заявил министр.

"У нас там тоже есть своя дискуссия с Центральным банком. Но мы видим ситуацию как достаточно сложную. И последствия, конечно, этого охлаждения, они будут в том, что предприятия сейчас накопят определенный объем убытков, в первую очередь, по процентным платежам. Понятно, что часть этих кредитов будет реструктурирована, процентные платежи вправо будут сдвинуты и так далее. Но предприятиям - в любом случае, надеемся, они пройдут все-таки этот период - придется потом отдавать эти долги, а значит, период возврата к инвестиционной фазе роста, к сожалению, отодвинется вправо", - описал Решетников последствия охлаждения в корпоративном кредитовании.