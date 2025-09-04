Во Франции оштрафовали Google и Shein на 475 млн евро

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Французский регулятор CNIL оштрафовал компанию Google (входит в Alphabet Inc. ) и онлайн-ритейлера одежды Shein в общей сумме на рекордные 475 млн евро за нарушение прав пользователей в сфере защиты их персональных данных.

Как говорится в сообщении ведомства, Google оштрафован на 325 млн евро, а Shein - на 150 млн евро.

По мнению CNIL, Google должен был запрашивать согласие пользователей на показ рекламы в электронной почте Gmail в специальных вкладках. Регулятор утверждает, что в результате 53 млн человек получали рекламные рассылки без надлежащего согласия.

В свою очередь Shein размещала файлы cookies на устройствах пользователей при посещении сайта еще до того, как они могли выбрать настройки для отслеживания своей активности на сайте.

Обе компании не предоставляли пользователям достаточной информации о том, что их действия отслеживаются в рекламных целях, говорится в сообщении регулятора.

Представитель Google заявил, что компания изучает решение CNIL. Shein сообщила о намерении подать апелляцию.