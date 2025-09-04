Поиск

Во Франции оштрафовали Google и Shein на 475 млн евро

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Французский регулятор CNIL оштрафовал компанию Google (входит в Alphabet Inc. ) и онлайн-ритейлера одежды Shein в общей сумме на рекордные 475 млн евро за нарушение прав пользователей в сфере защиты их персональных данных.

Как говорится в сообщении ведомства, Google оштрафован на 325 млн евро, а Shein - на 150 млн евро.

В миреGoogle не придется продавать браузер Chrome или отказываться от AndroidЧитать подробнее

По мнению CNIL, Google должен был запрашивать согласие пользователей на показ рекламы в электронной почте Gmail в специальных вкладках. Регулятор утверждает, что в результате 53 млн человек получали рекламные рассылки без надлежащего согласия.

В свою очередь Shein размещала файлы cookies на устройствах пользователей при посещении сайта еще до того, как они могли выбрать настройки для отслеживания своей активности на сайте.

Обе компании не предоставляли пользователям достаточной информации о том, что их действия отслеживаются в рекламных целях, говорится в сообщении регулятора.

Представитель Google заявил, что компания изучает решение CNIL. Shein сообщила о намерении подать апелляцию.

Франция Google Alphabet Inc Shein
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок
Восточный экономический форум - 2025

Решетников сообщил об охлаждении экономики РФ быстрее ожиданий

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });