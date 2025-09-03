Google не придется продавать браузер Chrome или отказываться от Android

Федеральный судья США счел избыточными требования Минюста об отчуждении этих ключевых активов компании

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Американской Google, входящей в Alphabet Inc., не придется продавать браузер Chrome или операционную систему Android, постановил федеральный судья США Амит Метха, который счел требования Минюста об отчуждении этих ключевых активов избыточными.

При этом Google будет запрещено заключать эксклюзивные контракты или контракты сроком более чем на один год на установку ее поисковика в качестве используемого по умолчанию, а также придется предоставлять конкурентам доступ к данным по результатам поиска в Google, которые они смогут использовать в собственных продуктах.

Решение вынесено в связи с иском о нарушении антимонопольного законодательства США, в рамках которого министерство юстиции обвиняло Google в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Google, которая владеет Chrome и Android, а также платит другим компаниям за установку ее поискового движка в качестве дефолтного в их браузерах и на мобильных устройствах, фактически заблокировала доступ на рынок другим поисковикам, постановил Мехта по итогам разбирательства в 2024 году.

Минюст добивался разделения Google, требуя продажи компанией браузера Chrome и введения ограничений для операционной системы Android. Ведомство также считало необходимым запретить Google платить другим компаниям за установку ее поисковика в их сервисах по умолчанию.

В решении судьи отмечается, что Google будет разрешено платить Apple Inc. и другим компаниям за предустановку Google и Chrome, поскольку запрет таких платежей может иметь существенные и крайне негативные последствия для дистрибьюторов и потребителей.

Котировки акций Alphabet подскочили на 7,1% на дополнительных торгах во вторник после публикации решения, тогда как бумаги Apple подорожали на 3,1%.