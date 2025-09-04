Рост рынка акций РФ вечером сменился снижением в отсутствие новостей по Украине

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Попытка рынка акций РФ подрасти в четверг на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ в сентябре на фоне позитивных данных Росстата по инфляции и новостей с Восточного экономического форума (ВЭФ) сменилась откатом в конце торгов из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие геополитических новостей вокруг урегулирования конфликта на Украине; сдерживающим фактором для покупателей выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent просел ниже $67 за баррель). Индекс МосБиржи завершил день откатом в район 2870 пунктов после утреннего роста к 2895 пунктам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2873,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1113,54 пункта (-0,3%); лидерами роста выступили бумаги ВТБ (+2,4%), ПАО "Ренессанс страхование" и "Эн+ груп", остальные blue chips на бирже выросли в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составил 81,2977 руб. (+44,89 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+1,8%), "МТС" (+1,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,4%), бумаги "АЛРОСА" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Русала" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-1,3%), "ФосАгро" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,2% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

По данным Росстата, снижение потребительских цен с 26 августа по 1 сентября составило 0,08% после роста на 0,02% с 19 по 25 августа и пяти недель подряд снижения цен. Из недельных данных за август 2025 года и месячных данных за август 2024 года следует, что годовая инфляция в РФ на 1 сентября снизилась в район 8,3% с 8,79% на конец июля. Точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 10 сентября.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что российский бизнес считает приемлемой для экономики РФ ключевую ставку в 2026 году на уровне 10-12%, плавный переход к этому показателю при текущей ставке в 18% возможен при ее снижении на сентябрьском заседании ЦБ на 200 базисных пунктов.

"Я считаю, что вообще для экономики 10-12% является если не оптимальной ставкой, то приемлемой ставкой на следующий год. Чтобы аккуратно идти к этой 10-12%-й ставке, на этом заседании нужно на 16% выйти", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

Также Шохин полагает, что российские компании, многие из которых в 2025 году приняли решение не выплачивать дивиденды за прошедшие периоды, могут в 2026 году вернуться как к инвестициям, так и к активизации дивидендных выплат при условии, что ставка ЦБ будет снижена в декабре до 14% и далее продолжит снижение.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на брифинге в рамках ВЭФ-2025, что российская экономика во втором квартале вошла в стадию "технической стагнации", а чтобы произошло ее оживление, нужно существенное снижение ключевой ставки - до 12% и ниже. Он выразил надежду, что ЦБ РФ не допустит перехода в рецессию, вовремя корректируя политику с учетом совокупного набора поступающих данных.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников также считает, что ситуация с инфляцией в РФ сейчас коренным образом отличается от начала года, последние два месяца наблюдается дефляция (за вычетом индексации ЖКХ в июле), рубль достаточно крепкий, урожай хороший, а в экономике, наоборот, сильное охлаждение, ЦБ имеет большое пространство для смягчения ДКП и снижения ставки.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что считает возможным договориться о приемлемом варианте разрешения украинского конфликта, если "здравый смысл восторжествует". "Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - сказал Путин журналистам по итогам визита в КНР.

Россия готова повысить уровень делегации на переговорах с Украиной, заявил также президент РФ. По поводу встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин высказался так: "Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал - да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву - такая встреча состоится".

Президент США Дональд Трамп в среду отверг предположения, что он не предпринимает действий в отношении России в связи с ситуацией на Украине, отметив введение вторичных санкций против Индии - крупнейшего покупателя российской нефти после Китая, что обошлось России "в сотни миллиардов долларов". При этом Трамп отметил, что он еще не переходил к "фазе два" и "фазе три" в этом контексте.

Также Трамп сообщил, что в скором времени планирует провести разговор с Путиным о перспективах украинского урегулирования. "У меня будет разговор с ним в скором времени, в ближайшие дни", - сказал он, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о российском президенте. По его словам, по итогам этого разговора "мне будет ясно, что дальше делать". При этом Трамп повторил, что на данный момент недоволен всеми сторонами украинского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что Трамп действительно призывал европейские страны отказаться от покупки российской нефти. "США критиковали решение двух стран-членов ЕС продолжать покупать российскую нефть", - сказал он на пресс-конференции в Елисейском дворце, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым Трамп ранее в четверг призвал страны ЕС прекратить импорт нефти из РФ.

"Я считаю, что это - очень хорошо", - подчеркнул Макрон, говоря о такой позиции Вашингтона. Нефть из России по трубопроводу "Дружба" получают Словакия и Венгрия.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи большую часть торгов четверга продолжал осторожный подъем, продвигаясь ближе к 2900 пунктам, однако к вечеру игроки предпочли зафиксировать прибыль. Данные Росстата по инфляции, внешние новости и ослабление рубля формировали благоприятный сантимент в акциях. Сокращение годовой инфляции в РФ до 8,3% увеличивает вероятность сценария снижения ключевой ставки до 16% годовых на заседании ЦБ 12 сентября, считает эксперт.

К тому же глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в четверг отметил, что у Банка России есть "большое пространство для снижения учетной ставки".

Президент США Трамп заявил о планах провести разговор с российским лидером Путиным в ближайшие дни. В то же время нефть продолжила дешеветь. В воскресенье состоится онлайн-заседание ОПЕК+, члены организации могут принять решение о новом дополнительном увеличении добычи.

Мировые рынки торговались неоднородно. В КНР прошла волна фиксации прибыли - местные финансовые регуляторы могут принять меры для охлаждения фондового рынка. В США наблюдался умеренно позитивный старт дня - инвесторы оценивают отчетности компаний за II квартал и статистику. В пятницу президент РФ Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ, в еврозоне выйдет оценка ВВП за II квартал, в США - августовский отчет по рынку труда. При отсутствии ярких новостных поводов конец торговой пятидневки может пройти в боковом формате. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 сентября - колебания в коридоре 2825-2925 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на корпоративных факторах и новостях с ВЭФ. В частности, министр экономического развития Решетников в четверг заявил, что у ЦБ РФ есть большое пространство для смягчения монетарной политики.

"Префы" "Сургутнефтегаза" оживились на фоне постепенного ослабления рубля в том числе против доллара. Бумаги "Роснефти" получили поддержку от новостей о подписании допсоглашения о поставке 2,5 млн тонн нефти в Китай через Казахстан. Котировки бумаг "РусГидро" (+1,9%) выросли перед обсуждением финансового оздоровления компании (включая вопрос о дивидендах) на совещании по энергетике у президента РФ. Акции "ЛУКОЙЛа" с конца августа пытаются продолжить восходящее движение после решения компании погасить 76 млн квазиказначейских акций, которые будут вычтены из расчета при определении рекомендации по дивидендам. Впоследствии рынок повысил консенсус-прогноз промежуточных дивидендов "ЛУКОЙЛа" до 433 руб. на акцию, что соответствует текущей доходности 6,7%, отметила аналитик.

Акции "Селигдара" (-2,3%) и ПАО "Полюс" скорректировались вместе с отступлением цен на золото от исторического максимума $3640 за унцию: котировки драгметалла в четверг просели до $3610 за унцию (-0,7%). Кроме того, давление на акции "Селигдара" продолжают оказывать опубликованные в конце августа данные о сохранении убыточности в I полугодии текущего года по МСФО, полагает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии не удержались у максимумов дня, реагируя на сохранение санкционной риторики европейских стран, к которой присоединились и США. Рынок теряет надежду на скорое заключение мирного соглашения по Украине и, значит, может лишиться одного из ключевых "бычьих" драйверов, считает Кожухова. Снижение ставки ЦБ является позитивным для акций фактором, однако он может оказаться второстепенным по значимости в случае ухудшения геополитических условий, особенно при существенном замедлении национальной экономики, заключила представитель "Велес Капитала".

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", цены на нефть снизились на фоне сообщений о возможном увеличении квот на добычу производителями ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему не испытывают оптимизма по отношению к акциям "Газпрома", несмотря на значимую новость для газовой отрасли о подписании меморандума между концерном и китайской CNPC о строительстве газопровода "Сила Сибири 2". "Длинных" денег на рынке сейчас нет, а в краткосрочной перспективе инвесторы видят у "Газпрома" рост капитальных затрат, что приведет к снижению свободного денежного потока, и перспективы дивидендов станут еще более туманными. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что в текущей конъюнктуре рынок сильно переоценит бумаги "Газпрома". Также остается открытым вопрос, по каким конкретно ценам будет поставляться газ по трубопроводу "Сила Сибири 2", отмечают эксперты.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, на мировых фондовых площадках в четверг наблюдаются смешанные настроения. В США данные JOLTS показали снижение числа открытых вакансий до 7,18 млн - ниже ожиданий и минимумов июня. Это усилило тревогу о замедлении найма и поддержало ожидания снижения ставки ФРС в сентябре. Апелляционный суд США признал тарифы Трампа незаконными, что ставит под вопрос $210 млрд сборов и открывает путь к возможным возвратам бизнесу. Верховный суд решит судьбу тарифов, а потенциальные выплаты грозят ростом дефицита, увеличением выпуска облигаций и давлением на доходности, создавая риски ускорения инфляции, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи попытался подрасти на позитивных новостях Росстата по инфляции и сдержанной риторики президента США: вопреки ожиданиям, Трамп воздержался от резких заявлений и угроз, что оказало поддержку российским активам. Тем не менее геополитическая обстановка по-прежнему остается фактором неопределенности для инвесторов.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме протестировал линию тренда от середины июля в зоне 2855 пунктов. Индикатор может подняться до уровня сопротивления 2921 пункт, а при негативном новостном фоне возможна коррекция до зеркального уровня 2835 пунктов, считает Гудым.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, за исключением китайских (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX подросли на 0,3-0,7%, CAC 40 просел на 0,3%), но плюсуют США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Розничные продажи в еврозоне в июле сократились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Это худшая динамика показателя с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics.

Производительность труда в США во II квартале выросла на 3,3% относительно предыдущих трех месяцев, стоимость рабочей силы - на 1%, сообщило министерство труда страны, представившее окончательные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,7%, второго - на 1,2%, сообщает Trading Economics. Предварительно сообщалось о повышении производительности труда на 2,4%, стоимости рабочей силы - на 1,6%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в июле увеличился на 32,5% относительно предыдущего месяца - до $78,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в июне отрицательное сальдо торгового баланса составляло $59,1 млрд, а не $60,2 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,7 млрд с объявленного ранее июньского уровня.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе вырос до максимальных за шесть месяцев 52 пунктов, сообщил Институт управления поставками (ISM). В июле показатель составил 50,1 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение в августе до 51 пункта, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены оставались под давлением продаж после сообщений западных СМИ о том, что ОПЕК+ будет обсуждать увеличение квот добычи на встрече в ближайшие выходные.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $66,95 за баррель (-1% и -2,2% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,42 за баррель (-0,8% и -2,5% накануне).

ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки, и аналитики полагали, что в сентябре квоты будут оставлены без изменений.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что вопроса о дальнейшем увеличении добычи нефти восемью странами-добровольцами ОПЕК+ в повестке сейчас нет. "Мы всегда рассматриваем в целом текущую ситуацию, прогнозы и исходя из этого решаем вопросы на месте", - сказал он.

Дополнительное давление на котировки оказали сигналы роста запасов нефти в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тыс. баррелей. Вышедшие в 19:00 МСК данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,42 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+8,3%), "Мосэнерго" (+2,6%), "КАМАЗа" (+2,4%), "Росгосстраха" (+2,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+2,3%).

Электросети Дальнего Востока требуют обновления на фоне роста потребления, откладывать его нельзя, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса региона. "Нельзя ждать, пока там все придет в сложное состояние, мягко скажем, а потом надо будет с какими-то сложными вопросами обращаться в Минфин по поводу того, что все в таком состоянии, что приобретает характер ЧС и нужно немедленно реагировать на это. Давайте все делать будем в плановом порядке", - подчеркнул Путин.

Сетевыми активами на Д.Востоке владеет "РусГидро". Регион с этого года вошел в ценовую зону, и закон запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче, поэтому рассматривается вопрос выделения сетей. Член правления "РусГидро" Роман Бердников сообщил журналистам в четверг, что компания считает правильным слияние входящих в нее "Якутскэнерго" и АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК) для дальнейшего выделения из компании, ждёт директиву правительства.

Снизились "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-5,3%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (-4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,65 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,36 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 4,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").