Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что ФРС со временем нужно будет нормализовать ДКП

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо будет нормализовать денежно-кредитную политику со временем, если ситуация в экономике США будет развиваться в соответствии с текущими прогнозами, предусматривающими сдержанный рост безработицы и ослабление инфляции, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Если прогресс в реализации целей двойного мандата ФРС продолжится, как я ожидаю, со временем нам нужно будет опустить базовую ставку до более нейтрального уровня", - говорится в тексте заявления Уильямса, подготовленного для его выступления на мероприятии Экономического клуба Нью-Йорка в четверг.

Инвесторы ожидают, что Федрезерв снизит ставку с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых на заседании 16-17 сентября в связи с сигналами ухудшения ситуации на американском рынке труда.

По словам Уильямса, нынешний "сдержанно ограничительный" уровень денежно-кредитной политики уместен с учетом нынешнего состояния экономики.

"С одной стороны, нам нужно поддерживать равновесие на рынке труда и обеспечивать, чтобы последствия пошлин на импорт не привели к долгосрочному усилению инфляции, - отмечает Уильямс. - С другой стороны, сохранение слишком жесткой позиции в течение слишком долгого времени может повысить риски для части нашего мандата, касающейся обеспечения максимальной занятости".

По словам Уильямса, темпы экономического роста США замедлились в результате торговой и политической неопределенности, а рынок труда охлаждается, но пока баланс на нем сохраняется. Согласно прогнозу главы ФРБ Нью-Йорка, ВВП США увеличится на 1,25-1,5% в этом году, а безработица в следующем году поднимется до 4,5% с нынешних 4,2%.

Пошлины на импорт, введенные Вашингтоном, будут усиливать инфляционное давление в США, отметил Уильямс. Он прогнозирует инфляцию на уровне 3-3,25% в этом году и ждет ее замедления до 2,5% в следующем.