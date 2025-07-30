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ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду.

Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Два члена совета управляющих ФРС - Кристофер Уоллер и Мишель Боуман - проголосовали против решения о сохранении ставки на прежнем уровне. Они предпочли бы понизить ее на 25 базисных пунктов (б.п.) на этом заседании.

Один член совета управляющих - Адриана Куглер - отсутствовала и не участвовала в голосовании.

"Последние статданные позволяют предположить, что рост экономической активности в США замедлился в первом полугодии 2025 года", - говорится в заявлении FOMC, в котором также подчеркивается, что на статистике сказываются резкие колебания показателей внешней торговли.

"Безработица остается низкой, а условия на рынке труда - хорошими. Инфляция остается несколько повышенной", - отмечается в документе.

FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность в отношении экономических прогнозов остается повышенной, подчеркивается в заявлении.

В июне американский ЦБ отмечал, что "экономическая активность продолжает расти уверенными темпами", а неопределенность в отношении экономических прогнозов "снизилась, но остается повышенной".

"В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 4,25-4,5% годовых", - говорится в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

Также регулятор продолжит сокращать объем гособлигаций и других долговых инструментов на своем балансе.

"Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%", - говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Фондовые индексы США прибавляют 0,1-0,4% после публикации итогов заседания ФРС. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1484 по сравнению с $1,1547 на закрытие предыдущей сессии.

Рынок ждет пресс-конференции председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, которая начнется в 21:30 мск.

ФРС США
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