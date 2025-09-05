Поиск

Единый преференциальный режим для бизнеса запустят на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 2027 г.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Единый преференциальный режим для бизнеса будет запущен на всей территории Дальнего Востока и Арктики с 1 января 2027 года, при этом существующие льготы для уже пришедших инвесторов будут сохранены, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

"С учетом накопленного успешного опыта (по созданию территорий опережающего развития на Дальнем Востоке - ИФ) предлагаю сделать кардинальный шаг: а именно что называется бесшовно, с сохранением условий для действующих инвесторов запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса. Сделать это нужно с 1 января 2027 года", - сказал президент.

"Речь идет о том, чтобы упростить использование инструментов поддержки предпринимателей, компаний, их новых проектов. Иными словами, куда бы ни пришел инвестор, в любой дальневосточный или арктический регион, город, поселок, он везде будет иметь право на льготы", - отметил Путин.

"Подчеркну, при запуске единого преференциального режима будут сохранены условия для действующих инвесторов в территориях опережающего развития. Никаких беспокойств по поводу того, что что-то сейчас будет меняться на ходу, ни у кого не должно быть", - добавил президент.

"В том числе речь идет о резидентах международных ТОРов. Этот инструмент предполагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку, то есть неизменные условия работы на период до 15 лет", - отметил Путин.

По его словам, нормативная база уже готова, и с 1 января 2026 года международные ТОРы будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейском автономном округе, Хабаровском крае и Приморье.

"Возвращаясь к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и в Арктике, отмечу следующее: каким будет набор преференций, их точные параметры, сроки, отдельную направленность, предстоит определить правительству вместе с коллегами в дальневосточных субъектах федерации", - дал поручение правительству президент.

"Что здесь принципиально важно, на что нужно обратить внимание: с опорой на достигнутые результаты в добывающей и обрабатывающей промышленности, на прочный инфраструктурный каркас мы должны запустить новый этап развития Дальнего Востока, формировать экономику будущего с кардинальным улучшением среды для жизни в городах и поселках, с подготовкой востребованных профессиональных кадров, с высокотехнологичными проектами. В этом и суть нового этапа - нужно сделать территорию всего Дальнего Востока территорией, где будут развиваться высокотехнологичные проекты", - подчеркнул Путин.

