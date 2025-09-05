Brent подешевела до $66,86 за баррель

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Нефть продолжает умеренно дешеветь утром в пятницу после снижения накануне, вызванного опасениями увеличения квот ОПЕК+ и данными о росте запасов в Соединенных Штатах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени снизилась на $0,13 (0,19%), до $66,86 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,65 (1%), до $66,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,17 (0,27%), до $63,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на $0,49 (0,8%), до $63,48 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные резервы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

"Отчет о запасах оказался несколько негативным, поскольку он отразил рост резервов нефти", - отметил партнер Again Capital Джон Килдафф.

Между тем ОПЕК+ на встрече 7 сентября может рассмотреть вопрос о дальнейшем наращивании добычи. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь "восьмерка" стран ОПЕК+, до этого добровольно ограничивавшая свою добычу, уже восстановила производство примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.