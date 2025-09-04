Поиск

Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

NYMEX США
Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Восточный экономический форум - 2025

В Минтрансе не исключили снижения грузооборота морпортов из-за ситуации с углем

Центробанк сохранил прогноз по прибыли банков на 2025 год в диапазоне 3-3,5 трлн рублей

Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Восточный экономический форум - 2025

График плановых ремонтов НПЗ изменен для увеличения поставок на внутренний рынок

