Запасы нефти в США выросли за неделю на 2,42 млн баррелей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 420,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 29 августа, уменьшились на 3,8 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 1,68 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.