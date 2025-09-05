Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу растет на нейтральном геополитическом новостном фоне и ожиданиях очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября, сдерживающими факторами остаются риски введения Западом новых антироссийских санкций и дешевеющая нефть (фьючерс на Brent просел к $66,6 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,6%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2891,56 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1120,45 пункта (+0,6%); лидерами роста выступают акции "АЛРОСА" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,9% "префы"), остальные blue chips растут на Мосбирже в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 сентября, составляет 81,2977 руб. (+44,89 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "МТС" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Русала" (+0,6%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "ВК" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), АФК "Система" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%).

В США индексы акций накануне выросли на 0,8-1%, при этом обновил максимум индекс S&P 500 (+0,8%). Участники рынка изучали статданные США, ожидая важного отчета по американскому рынку труда и оценивая перспективы снижения процентной ставки на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в августе вырос до максимальных за шесть месяцев 52 пунктов с 50,1 пункта в июле, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали его повышение до 51 пункта.

Отчет отраслевой организации ADP указал на замедление темпов найма в США в августе. Число рабочих мест в частном секторе страны в прошлом месяце увеличилось на 54 тыс. после роста на 106 тыс. в июле. Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя на 65 тыс.

В пятницу будет опубликован ключевой отчет о состоянии рынка труда США за август, который может повлиять на решение Федрезерва по денежно-кредитной политике. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, вероятность ее снижения на заседании в сентябре оценивается в 99,4%, по данным FedWatch.

В Азии в пятницу также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%) благодаря возросшей уверенности трейдеров в снижении базовой процентной ставки Федрезерва на заседании в сентябре.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, формализующий торговое соглашение с Японией, в соответствии с которым максимальная пошлина на большинство японских товаров, включая автомобили и комплектующие, составит 15%. Договоренности были достигнуты еще в июле, но не были формализованы, так как Вашингтон и Токио продолжали согласовывать детали. Соглашение также отменяет введенные ранее пошлины на авиационные компоненты, фармпрепараты и ряд другой продукции.

В пятницу Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен влить в финансовую систему 1 трлн юаней ($140,74 млрд) в рамках трехмесячных операций обратного РЕПО.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в июле сократился на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,5%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Великобритании в июле увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,2%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены продолжают снижение, подогретое накануне опасениями увеличения квот ОПЕК+ и данными о росте запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $66,63 за баррель (-0,5% и -1% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,08 за баррель (-0,6% и -0,8% в четверг).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,59 млн баррелей.

Между тем ОПЕК+ на встрече 7 сентября может рассмотреть вопрос о дальнейшем наращивании добычи. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь "восьмерка" стран ОПЕК+, до этого добровольно ограничивавшая свою добычу, уже восстановила производство примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.