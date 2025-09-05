Греф заявил о позитивных ожиданиях в плане возможного дальнейшего снижения ставки ЦБ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что у него позитивные ожидания в вопросе возможного дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ.

"Позитивные ожидания на снижение? Да", - сказал Греф журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", позитивные ли у него ожидания от ближайшего заседания ЦБ в плане возможного снижения ключевой ставки.

При этом он подчеркнул, что решение о целесообразности снижения ставки принимает Совет директоров ЦБ.

Отвечая на вопрос журналистов, можно ли говорить о том, что тренд на снижение ставки уже устоялся, Греф сказал: "Это у нас национальное занятие - гадание на ставке называется. Мы можем говорить только об условиях. Условия сложились для того, чтобы снижать ставку. Насколько Центральный банк сочтет необходимым и возможным снижение ставки, это будет решено только на Совете директоров Банка России", - отметил глава Сбербанка.

Банк России 25 июля принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п. - до 18% годовых, оставив нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.