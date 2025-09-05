Предложение валюты компаниями в РФ в августе выросло на 21,6%, до $30,4 млрд

Объем покупок валюты увеличился на 29,5%, до 2,7 трлн рублей

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем предложения валюты юрлицами (без учета банков) на внутреннем валютном рынке РФ в августе 2025 года вырос на 21,6% относительно предыдущего месяца и составил $30,4 млрд (основной рост произошел за счет нефинансовых компаний), несмотря на сокращение чистых продаж крупнейших экспортеров, говорится в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном Банком России.

Тенденция роста спроса на валюту со стороны юрлиц (без учета банков), начавшаяся в конце июля, продолжилась в августе. Возросший спрос на валюту предъявляли в основном нефинансовые компании, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении объемов импорта.

В целом суммарные покупки валюты юридическими лицами (без учета банков) в августе составили 2,7 трлн рублей., увеличившись на 29,5% относительно предыдущего месяца (в июле - 2,1 трлн рублей).

Чистые продажи крупнейших российских экспортеров в августе составили $6,2 млрд, снизившись на 31% относительно предыдущего месяца (снижение относительно среднего значения за предшествующие 3 месяца составило 22%). Компании накапливали иностранную валюту, чтобы погасить обязательства перед кредитными организациями, при этом доля рубля в экспортной выручке ряда компаний продолжила возрастать.

Среднедневные чистые продажи также сократились (на 25% м/м) и составили $295 млн.

С середины августа перестало действовать требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейших экспортеров: своим постановлением кабинет министров снизил соответствующие нормативы до нуля. До этого момента крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в июне (эти данные ЦБ дает с лагом) составило 105%, увеличившись на 19 процентных пунктов относительно мая 2025 г.

В августе объем нетто-покупок валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках сократился на 25% относительно предыдущего месяца, до 89,2 млрд рублей (в июле - 119,5 млрд рублей), оставшись на уровне среднемесячного показателя за 2025 г. (83,4 млрд рублей.).

Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физлицами с начала года составили 673 млрд рублей, за аналогичный период 2024 года они были в 1,6 раза больше - 1106 млрд рублей.