Регионы юга РФ приступают к массовому севу озимых в условиях засухи и возросших затрат. Обзор

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Аграрный комплекс юга России, на который приходится значительная часть сбора озимого зерна в стране, второй год работает в экстремальных условиях из-за сильной засухи и отсутствия дождей. Нынешняя осенняя посевная кампания под урожай 2026 года также пройдет в непростых условиях из-за низкого запаса влаги в почве.

Тем не менее опрошенные "Интерфаксом" специалисты заявили о планах по сохранению структуры севооборота и посевных площадей на уровне прошлого года. Чтобы противостоять последствиям засухи, аграрии переходят на новые технологии, засухоустойчивые семена. Но к погодным испытаниям добавляются возросшие затраты на посевной материал, ГСМ и удобрения. Рост, по разным оценкам, составляет 15-20%.

Аграрии подстраиваются под засуху

Первыми к севу озимых приступили аграрии Ростовской и Волгоградской областей, Ставрополья. Как сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков, по предварительным данным под урожай 2026 года будет засеяно 2,75 млн га, на уровне прошлого года.

"Аграрии Дона стоят на пороге осенней посевной кампании, некоторые уже вышли в поле. На севере области отдельные хозяйства уже сеют озимую пшеницу и рапс. На сегодня засеяно 20 тыс. га. В остальных зонах завершается подготовка почвы", - сообщил Бодряков.

Он подчеркнул, что агрометеорологическая обстановка продолжает оставаться сложной.

"Осадков практически нет. Тем не менее сеять надо. В помощь аграриям донскими учеными разработаны научно-производственные рекомендации по посеву озимой пшеницы в засушливых условиях применительно к природно-климатических зонам", - уточнил вице-губернатор.

В Волгоградской области зерновые посеяны на площади 112,5 тыс. га, что составляет порядка 7% от общей площади сева, отметили в комитете сельского хозяйства региона. Под урожай 2026 года планируется засеять порядка 1,625 млн гектаров - на уровне прошлого года.

К севу озимого рапса приступили в Ставропольском крае. На текущую дату посеяно 11,7 тыс. гектаров, сообщили в Минсельхозе региона. Под урожай 2026 года в крае отведено 2 млн га, в том числе под зерновые - 1,94 млн га. Сев зерновых культур стартует с 25 сентября. В Минсельхозе отметили, что на старте посевной кампании наблюдается недостаточное количество запасов влаги в почве.

В ближайшие дни стартует посевная кампания и в Краснодарском крае. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко, общая площадь озимого сева в этом году остается на уровне прошлого года, работы планируется провести с начала сентября до конца октября.

"Старт и темпы полевых работ напрямую зависят от текущих погодных условий: (сейчас мы имеем - ИФ) высокую температуру воздуха и отсутствие влаги в почве. Именно поэтому окончательное решение о начале сева на конкретной территории конкретного района принимается на основе мониторинга в режиме онлайн. Агрохолдинг придерживается гибкого, адаптивного подхода к посевной кампании. Специалисты компании исходят из того, что основная задача - создание оптимальных условий для получения будущего урожая, поэтому календарные сроки очень гибкие", - сообщил Недужко.

В агрохолдинге "Лабинский" (предприятия расположены в 17 районах Краснодарского края) в первой декаде сентября начнется сев рапса.

"Что касается озимых зерновых - в Ейском кластере и в предгорной зоне Лабинского района планируем начать сеять в конце сентября. В хозяйствах, расположенных в центральной зоне края, планируем старт посевной в начале октября. Конкретные даты зависят от погоды - мониторим осадки. Будем наблюдать и за температурным режимом, если такая засуха и жара будут продолжаться, то, скорее всего, будем смещать сроки посевной на более поздние", - сказал генеральный директор ООО "Агрокомплекс "Лабинский" Алексей Скоробогатов.

Планируемая площадь под урожай 2026 года - 120,5 тыс. гектаров, 60% земельного банка агрохолдинга. По сравнению с прошлым годом площадь сева увеличена на 6%.

"Мы немного сократили долю пшеницы в севообороте: в прошлом сезоне она составляла 49%, а в текущем - 46%. При этом увеличили долю ячменя: была 4%, а в этом сезоне - 7%. Площадь под рапс увеличили в два раза. Также мы ввели новую для нас культуру - зимующий горох. Его доля в структуре севооборота - 4%", - отметил он.

С рапса начнется сев и в агрохолдинге "Прогресс Агро" (Краснодарский край).

"Точные сроки старта будут определяться агрометеоусловиями - в первую очередь, наличием продуктивной влаги в почве либо прогнозом осадков. Несмотря на стремление к соблюдению оптимальных агротехнических сроков, климатическая нестабильность последних лет требует гибкого подхода. Принцип "амбарного сева" - когда все засевается в один проход - уже не всегда оправдан. Погодные условия напрямую влияют как на текущие полевые работы, так и на стратегию осенней кампании. Засушливая почва затрудняет качественную подготовку посевного ложа. Поэтому специалисты с нетерпением ожидают дождей, способных переломить ситуацию", - отмечают в агрохолдинге.

Площадь сева озимых культур под урожай 2026 года составит около 55 тыс. га, что сопоставимо с прошлогодними показателями.

"Основной массив отводится под озимую пшеницу - порядка 48 тыс. га. Озимый ячмень займет 3,5 тыс. га и будет использоваться в том числе для нужд животноводства. Озимый рапс замкнет структуру осеннего сева", - сказали в "Прогресс Агро".

В Крыму ориентир на технологии

В Крыму озимыми зерновыми будет засеяно минимум 500 тыс. гектаров.

"В последние годы оптимальный срок начала сева - это период с 10 по 20 октября. Основным условием проведения сева является наличие продуктивной влаги в почве, а также снижение температуры почвы до 14-16 градусов. Именно в этом случае для растений наступают наиболее оптимальные условия "дружных" всходов", - сказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день на полях проводится подготовка почвы для проведения сева.

"В последние годы мы видим определенную тенденцию и фокус внимания на технологии No-Till по ряду районов, там, где это наиболее рентабельно, перспективно с экономической точки зрения. Технология No-Till - это сев непосредственно без обработки специальными сеялками, сеялками так называемого прямого высева. У нас одни из самых больших площадей данной технологии в хозяйствах Сакского и Черноморского районов", - отметил Тютюник.

"Немаловажное условие получения гарантированных урожаев в таких сложных климатических условиях это, конечно же, введение в структуру севооборота паров - черный пар, "занятый" пар. Всего пары у нас подготовлены на площади почти 108 тыс. га", - добавил он.

Тютюник отметил, что из общей площади сева в 0,5 млн га, 300 тыс. гектаров будет отведено под пшеницу, остальные - под ячмень. Если позволят погодные условия, планируется посеять озимый рапс.

"В прошлом году нам удалось посеять практически 10 тысяч гектаров рапса. Это высокорентабельная культура, которая пользуется спросом. Но, опять же, все решает погода, поскольку получение всходов и дальнейшая вегетация культуры рапса зависит исключительно от атмосферных осадков, которых, к сожалению, уже достаточно продолжительное время в республике нет. Если их не будет, то рапса сеять смысла никакого нет", - подчеркнул он.

Затраты на сев снова выросли

"Затраты на озимую посевную кампанию 2025 года выросли по всем основным направлениям в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость горюче-смазочных материалов (ГСМ) увеличилась на 10-15%, цены на удобрения - в зависимости от вида выросли на 20%. Стоимость посевного материала увеличилась на 10-12%, на столько же подорожало и обслуживание отечественной техники, то есть комплектующие к ней, расходы на оплату труда выросли на 13%. В среднем общий рост расходов на озимый сев можно оценить на уровне не менее 15%", - сообщил гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко.

Он подчеркнул, что основной объем ГСМ и средства защиты растений закуплены, в данный момент контрагенты завершают поставки, сельхозтехника готова к старту полевых работ.

Беспокоит ситуация с горюче-смазочными материалами агрокомплекс "Лабинский".

"Вызывают беспокойство цены на ГСМ – физических объемов дизельного топлива не хватает, а то, что есть в наличии – сбывают по спекулятивной цене", - сказал гендиректор агрохолдинга Алексей Скоробогатов.

Негодует и главный агроном ИП Гусейнов (Ростовская область) Алексей Лесик. "В этом году не планируем вносить сложные удобрения из-за того, что они опять подорожали. Внесение сложных удобрений влияет на конечный "выход" зерна, а в этом году цена нас и так не балует. Закупка сложных удобрений не гарантирует, что будет урожай. А если взять нашу площадь, то с такими затратами можно прогореть", - сказал он.

"Снова подорожало топливо. Дефицита, как был в прошлом году, нет, но цены выросли. Та же проблема и с запчастями на сельхозтехнику - цены на них выросли в 2-3 раза. Закупили новую технику - посевной комплекс, комбайны. Качество техники новой не соответствует стандартам, которые были даже 3-5 лет назад. Все идет на удешевление затрат на эту технику, а цена на нее не снижается, наоборот, техника становится дороже. Субсидии тоже урезают", - добавил Лесик.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана также отмечают рост стоимости ГСМ, но дефицита топлива не наблюдается.

"В настоящее время нефтепродукты на территории республики имеются повсеместно, наблюдается тенденция повышения цен на дизтопливо и автобензин - цена дизтоплива 67-68 рублей за литр, бензина - 67-69 рублей за литр. По причине повышения цен на ГСМ, оплаты на привлеченные трудовые ресурсы и других затрат ожидается увеличение затрат на 15-20% на проведение осенней посевной кампании", - сообщили в комитете.

Отечественные семена более устойчивы

Семенами аграрный комплекс обеспечен в полном объеме. Опрошенные представители отрасли отмечают, что доля отечественных семян составляет практически 100%.

"Для ежегодного сортообновления приобретены семена высоких репродукций. В процессе озимого сева агрохолдинг "Степь" использует только отечественные сорта высокой адаптивности, также как и в озимых кампаниях прошлых лет. Этот посевной материал более устойчив к засухе, болезням и перепадам температур, что соответствует местным погодным условиям", - сообщил гендиректор агрохолдинга Недужко.

Семена только отечественной селекции используют и в агрокомплексе "Лабинский".

В агрохолдинге "Прогресс Агро" отмечают, что зерновые будут высеяны сортами отечественной селекции, рапс - в смешанном формате, с участием как зарубежных, так и российских гибридов.

"В 2025 году компания сделает акцент на испытании сортов и гибридов отечественной селекции. Агрономы компании считают важным не только использовать собственную селекцию, но и давать обратную связь оригинаторам, чтобы в перспективе повышать продуктивность и адаптивность культур", - отметили там.

В Крыму практически полностью сортовой состав зернового блока озимых культур представлен семенами отечественной селекции, сказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.

"За все предшествующие годы - это единственный блок, который устоял перед активным воздействием западных партнеров по внедрению своих семян, по переориентации наших аграриев на что-то западное. Лучше наших семян, которые растут в наших условиях, никто ничего не придумал. У нас 7 официальных семеноводческих хозяйств, которые занимаются элитным семеноводством, которые выращивают семена для аграриев республики Крым, семена также поставляют в Херсонскую и Запорожскую области", - сказал Тютюник.

На Кавказе площади немного подросли

В республиках Северо-Кавказского федерального округа массовый сев озимых планируют начать в конце сентября - начале октября.

В Дагестане площадь сева под урожай 2026 года вырастет на 17% по сравнению с прошлым годом - до 94 тыс. га. В том числе, 72 тыс. га будет отведено под пшеницу, 20 тыс. га - под озимый ячмень.

"Потребность в семенном материале составляет 21,7 тыс. тонн, обеспеченность семенами - более 65%. Недостающее количество семян будет завозится из соседних регионов", - отметили в профильном комитете.

"Оптимальными агротехническими сроками начала сева озимых зерновых для Кабардино-Балкарии является конец сентября - начало октября. В связи со сниженными запасами влаги в почве возможны незначительные корректировки в сроках сева. Надеемся, что до указанных сроков пройдут осадки, восполнятся запасы влаги и земледельцы в оптимальные сроки приступят к севу", - сообщила пресс-секретарь Минсельхоза Кабардино-Балкарии Светлана Самченко.

Площадь сева в КБР сохранится на уровне прошлого года - 60-65 тыс. га, более 80% будет отведено под пшеницу, остальное займут ячмень, тритикале.

В Карачаево-Черкесии сев озимых стартует в октябре. Как сообщила представитель Минсельхоза КЧР Залина Хубиева, на данный момент существенного недостатка влаги в почве не отмечается.

"Под урожай 2026 года аграрии Карачаево-Черкесии планируют засеять озимыми культурами 17,3 тыс. га. Площади увеличены незначительно - на 50 га. Практически как и в прошлом году планируется 15,9 тыс. га засеять озимой пшеницей и 1,4 тыс. га - озимым ячменем. При севе озимых хозяйства КЧР преимущественно используют семена отечественной селекции. Пшеница полностью засеивается отечественными семенами, ячмень - 70%", - сообщила она.

Более 25 тыс. гектаров под озимые будет отведено в Ингушетии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы республики. На сегодняшний день подготовлено свыше 30% площадей. Сев будет проходить по 20 ноября.