Во Владивостоке для Cosmos Hotel Group построят отель за 3,5 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ООО специализированный застройщик "Альфагрупп" (Абакан) построит во Владивостоке многофункциональный гостиничный комплекс Cosmos Selection Vladivostok Golden Horn, объем вложений составит около 3,5 млрд рублей, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Во Владивостоке построят брендовый гостиничный комплекс с инвестициями около 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Соглашение об этом КРДВ подписала с инвестором на полях Восточного экономического форума ВЭФ-2025. Реализация проекта запланирована на период 2025-2037 годов. В настоящее время ведется подготовка проектной документации.

Комплексное управление отелем будет осуществлять Cosmos Hotel Group, входящая в портфель активов ПАО АФК "Система".

Общая площадь комплекса категории "5 звезд" составит 15 тысяч кв. м, предусмотрено наличие 144 номеров различных категорий

В рамках соглашения КРДВ окажет инвестору комплекс мер поддержки, включая подготовку проекта, а также содействие в выборе и получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) или Свободного порта (СПВ).

В портфель гостиничного оператора Cosmos Hotel Group входят 41 отель категорий от 3 до 5 звезд в 26 городах России.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "СЗ "Альфагрупп" создано в 2021 году. Владельцами компании являются три физлица, в том числе 62,89% капитала принадлежат Елене Компаниец, совладелице нескольких компаний-застройщиков в Абакане.