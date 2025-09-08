Поиск

Во Владивостоке для Cosmos Hotel Group построят отель за 3,5 млрд рублей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ООО специализированный застройщик "Альфагрупп" (Абакан) построит во Владивостоке многофункциональный гостиничный комплекс Cosmos Selection Vladivostok Golden Horn, объем вложений составит около 3,5 млрд рублей, сообщила Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Во Владивостоке построят брендовый гостиничный комплекс с инвестициями около 3,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Соглашение об этом КРДВ подписала с инвестором на полях Восточного экономического форума ВЭФ-2025. Реализация проекта запланирована на период 2025-2037 годов. В настоящее время ведется подготовка проектной документации.

Комплексное управление отелем будет осуществлять Cosmos Hotel Group, входящая в портфель активов ПАО АФК "Система".

Общая площадь комплекса категории "5 звезд" составит 15 тысяч кв. м, предусмотрено наличие 144 номеров различных категорий

В рамках соглашения КРДВ окажет инвестору комплекс мер поддержки, включая подготовку проекта, а также содействие в выборе и получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) или Свободного порта (СПВ).

В портфель гостиничного оператора Cosmos Hotel Group входят 41 отель категорий от 3 до 5 звезд в 26 городах России.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "СЗ "Альфагрупп" создано в 2021 году. Владельцами компании являются три физлица, в том числе 62,89% капитала принадлежат Елене Компаниец, совладелице нескольких компаний-застройщиков в Абакане.

Cosmos Hotel Group Абакан Владивосток ВЭФ КРДВ ПАО АФК "Система"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Мэрия Москвы не ставит задачу сделать все парковки в спальных районах платными

Регионы юга РФ приступают к массовому севу озимых в условиях засухи и возросших затрат. Обзор

Регионы юга РФ приступают к массовому севу озимых в условиях засухи и возросших затрат. Обзор

Компания-владелец российского Burger King редомицилировалась в Россию

Минфины Казахстана и России обсуждают финансирование первой АЭС в Казахстане

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ в октябре увеличит добычу нефти на 137 тыс. б/с

Новак отметил, что Россия полностью исполняет свои обязательства в ОПЕК+

Восточный экономический форум - 2025

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Миллер заявил, что проект "Сила Сибири 2" фактически уже реализуется

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,95 млрд евро
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2371 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });