Рубль утром дешевеет к юаню в ожидании геополитических новостей

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль дешевеет в ожидании новостей на внешнеполитическую тематику.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4495 руб. (+4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

"На минувшей неделе котировки рубля довольно уверенно сместились в верхнюю часть диапазона 11-11,5 руб. за юань. Поступательное ослабление рубля в основном обусловлено фундаментальными факторами. Так, на фоне сужения профицита текущего счета фиксируется тренд к снижению предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и явный рост спроса юридических и физических лиц на валюту. (. . .) Если снижение активности экспортеров на валютном рынке можно объяснить слабостью внешнего спроса, в том числе из-за устойчивого давления вторичных санкций, то высокий спрос на валюту, скорее всего, связан с сезонным повышением активности импортеров на фоне заметного смягчения кредитных условий. Причем в ближайшие месяцы указанные тренды, вероятно, будут развиваться, обеспечивая дальнейшее смещение курса рубля к более слабым уровням. (. . .) На текущей неделе мы ориентируемся на закрепление курса в верхней части диапазона 11-11,5 руб. за юань. Допускаем тест верхней границы указанного диапазона", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном в воскресенье.

Трамп также заявил, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. По сообщениям американских СМИ, он ответил "да" на вопрос журналиста о том, готов ли он к таким действиям. Подробностей президент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

Нефть

Цены на нефть растут утром в понедельник, трейдеры оценивают решение ОПЕК+ и новые заявления Вашингтона относительно санкций против РФ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве повышается на 1,79% до $66,66 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,84% до $63,01 за баррель.

За прошлую неделю фьючерсы на Brent и WTI снизились в цене более чем на 3% на опасениях, связанных с формированием избытка предложения на рынке в случае увеличения добычи странами ОПЕК+.

Министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, на встрече 7 сентября утвердили увеличение добычи в октябре на 137 тыс. б/с. Решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных условий, выраженных в низких нефтяных запасах, говорится в сообщении альянса.

Это станет первым траншем по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений в 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года. Теперь планируется избавиться от них до августа.

Между тем согласованное на выходных наращивание добычи оказалось менее масштабным, чем предыдущие.

