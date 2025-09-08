Поиск

Red Wings получила второй обновленный Ту-214

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Red Wings приняла в эксплуатацию второй пассажирский самолет Ту-214 с восстановленной летной годностью.

Лайнер (бортовой номер – RA-64549) получил сертификат летной годности и соответствует современным требованиям безопасности и комфорта, сообщается в телеграм-канале перевозчика. Он сможет перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5 200 км.

"Во время работ специалисты обновили ключевые системы самолета. Проведена полная диагностика и необходимая модернизация всех узлов и агрегатов. Все работы прошли с соблюдением всех технических регламентов и стандартов качества, которые предъявляются к пассажирским самолетам. Обновленный Ту-214 скоро выйдет на регулярные маршруты в Грузию и Израиль", - сообщил директор департамента оперативного управления флотом Red Wings Андрей Волков, которого цитирует пресс-служба.

В декабре 2023 года Red Wings получила первый восстановленный после длительного хранения лайнер семейства Ту-204/214 – Ту-214 с бортовым номером RA-64518. Как уточняли в компании, он был изготовлен на Казанском авиационном заводе в 2009 году и до 2017 года эксплуатировался в авиакомпании "Трансаэро", а затем и в самой Red Wings.

В марте прошлого года компания приняла в парк Ту-204-100В, произведенный на Ульяновском авиационном заводе в 2008 году. До середины 2018 года он эксплуатировался Red Wings, а после этого был отправлен на хранение, уточняли в пресс-службе ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, как и Red Wings, контролируется госкорпорацией "Ростех"). Работы по восстановлению летной годности лайнера организовал его владелец - лизинговая компания "Ильюшин Финанс Ко." (также входит в "Ростех").

В 2022 году, после введения антироссийских санкций, сообщалось, что правительство выделит 15,4 млрд руб. на восстановление восьми Ту-204/214, а также двух Ил-96 и одного Ан-124, принадлежащих структурам ОАК.

Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний в РФ. Парк перевозчика, помимо Ту-214/Ту-204, сформирован из 22 региональных самолетов Superjet 100, трех дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты - "Жуковский", "Домодедово", "Кольцово". Пассажиропоток Red Wings за I полугодие 2025 года вырос на 2%, до более чем 1,2 млн человек. У компании также есть грузовая "дочка" Sky Gates Airlines, в парке которой один Ил-76ТД и два Ил-96-400Т.

