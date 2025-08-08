Суд признал незаконным требование таможни взыскать с Red Wings 580 млн руб. за ввоз двух Airbus

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал незаконными требования Центрального таможенного управления (ЦТУ) к авиакомпании Red Wings об уплате более 580 млн руб. за ввоз двух самолетов Airbus А320.

Как следует из материалов дела, речь идет об А320, приобретенных Red Wings по договору лизинга от мая 2017 года. При их ввозе на территорию РФ компания воспользовалась правом на освобождение от уплаты НДС и ввозной таможенной пошлины. Однако по итогам камеральной проверки, проведенной ЦТУ в мае 2024 - феврале 2025 года, таможенники пришли к выводу, что Red Wings не соблюдены цели и условия предоставления льгот. Для их сохранения компания должна была "предпринять своевременные меры для обеспечения полноценной эксплуатации воздушных судов" и их перерегистрации в российский реестр (тогда как те зарегистрированы в бермудском).

Red Wings была уведомлена о необходимости уплатить НДС в размере 505 млн руб. Она предоставила в адрес ЦТУ возражения на акт проверки, но они были отклонены. В новом уведомлении от таможенников, с учетом пени за просрочку уплаты НДС, сумма к взысканию выросла до 580 млн руб. В апреле этого года компания обратилась в суд с заявлением об оспаривании принятых ЦТУ решений.

Суд поддержал истца. Довод ЦТУ о необходимости регистрации авиатехники в российском реестре для сохранении льготы в виде освобождения от уплаты НДС ошибочен, сказано в решении суда: "действующее законодательство таких норм не содержит". Кроме того, суд отметил, что в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций авиавласти Бермуд приостановили сертификаты летной годности указанных A320, в связи с чем Red Wings не имела возможности их эксплуатировать. Также, согласно материалам, Red Wings пыталась вернуть самолеты лизингодателям - структурам, зарегистрированным в Ирландии - однако российские власти не выдали ей соответствующее разрешение. Таким образом, помещение самолетов под таможенную процедуру реэкспорта также было невозможным.

Ранее аналогичный спор между Red Wings и таможенными органами (Шереметьевской таможней и ЦТУ) рассматривался в Арбитражном суде Московской области. Компания требовала вернуть ей НДС в размере 386 млн руб., который она уплатила после камеральной проверки таможенников. Тогда те также ссылались на то, что для сохранения льгот авиакомпания должна была перерегистрировать самолет в российский реестр. Суд не признал доводы ответчиков обоснованными. Решение было поддержано судами апелляционной и кассационной инстанции.

Всего в парке Red Wings (помимо самолетов российского производства и трех Boeing 777) восемь A320/321, все они находятся на хранении. В 2022-2023 гг. компания планировала вернуть их лизингодателям, однако после введения западных санкций из-за начала военной операции в Украине власти РФ ввели ограничения на возврат авиатехники иностранным собственникам.