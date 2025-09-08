Поиск

Руководителем департамента финансовых технологий ЦБ назначена Ирина Ильина

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ сменил исполняющего обязанности директора департамента финансовых технологий, эту должность вместо Станислава Коропа заняла Ирина Ильина, следует из данных на сайте регулятора.

Ильина ранее занимала пост заместителя директора этого департамента.

Короп до 2015 года работал в коммерческих организациях, в том числе в "Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед". С 2015 года занимал руководящие должности в Банке России, в 2023 году был назначен на пост и. о. директора департамента финансовых технологий после перехода бывшего главы департамента Кирилла Пронина на другую должность в ЦБ.

