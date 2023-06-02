В Банке России сменится директор департамента инфраструктуры финрынка

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Лариса Селютина уходит с этого поста, с 5 июня ее сменит руководитель департамента финансовых технологий Кирилл Пронин, сообщила пресс-служба ЦБ.

Селютина продолжит работу в качестве советника заместителя председателя Банка России.

Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий назначен Станислав Короп, занимавший пост заместителя главы данного департамента.

Селютина работает в ЦБ с 1997 года, а департаментом инфраструктуры финансового рынка руководит с июня 2020 года .

Пронин начал работать в ЦБ в 2014 году, заняв пост заместителя начальника Волго-Вятского Главного управления, а с 25 июня 2021 года он возглавляет департамент финансовых технологий.