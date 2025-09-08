Готовящиеся корректировки тарифных решений в ОСАГО не приведут к росту средней стоимости полисов. Обзор

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Страховщики ОСАГО поддержали готовящиеся Банком России решения по корректировке коэффициентов территорий (КТ) в ОСАГО и расширению границ тарифного коридора для некоторых видов транспорта, показал опрос участников рынка, проведенный "Интерфаксом".

Расширение верхней и нижней границ тарифного коридора в ОСАГО на 15% для легковых автомобилей требуется в связи с неуклонным удорожанием автозапчастей к ним и инфляцией. Расширение границ тарифного коридора для мотоциклистов в ОСАГО на 40% в обе стороны сделает цены справедливей для этой категории транспорта. Предложенную ЦБ впервые новацию по удвоению коэффициента территорий для регионов с непреодолимо высокими рисками мошенничества поддержали все автостраховщики. Проектируемые изменения не приведут к росту средней стоимости полиса "автогражданки" на фоне сильной конкуренции среди игроков этого сегмента рынка, заявили они в ходе опроса.

В начале сентября Банк России опубликовал для публичного ознакомления проект нормативного акта с корректировкой тарифных расчетов в ОСАГО, срок ожидания замечаний к проекту истекает к 8 сентября.

Основной новацией среди изменений можно считать повышение в 2 раза коэффициента территорий (КТ) при расчете цены полиса ОСАГО на тех территориях, которые оказались не в состоянии длительное время добиться снижения рисков мошенничества в данном виде обязательного страхования. Эта мера будет работать там, где отмечается повышенный уровень убыточности и частоты страховых событий в ОСАГО, где показатели выбиваются из статистики по сравнению со средними показателями по РФ и даже по сравнению с соседними сопоставимыми по условиям регионами. В результате регулятор относит такие регионы к "красной зоне" повышенных рисков в специальном мониторинге, который готовится и публикуется ЦБ ежеквартально на протяжении ряда лет. При этом все эти годы ЦБ участвовал вместе со страховщиками и представителями Российского союза автостраховщиков (РСА) в многочисленных встречах с правоохранителями, судьями и руководителями различных подразделений госведомств на местах. Никаких воспитательных ценовых решений по отношению к неизменно опасным для устойчивости бизнеса ОСАГО регионам ЦБ не применял.

В "красной зоне" повышенных рисков мошенничества в ОСАГО, согласно последнему мониторингу ЦБ, по-прежнему оставались Республика Ингушетия и Новосибирская область, в то время как еще 2 республики группы систематически "отстающих" - Дагестан и Чечня - рывком сумели улучшить ситуацию на локальных рынках, они ушли со "скамейки штрафников", из "красной зоны", согласно последнему исследованию ЦБ.

Еще ряд изменений, предложенных ЦБ, касается очередного расширения границ тарифного коридора - на 15% в обе стороны для легкового транспорта и на 40% в обе стороны - для мототранспорта.

Изменения ожидаются для 26 субъектов РФ

Как следует из опубликованного проекта тарифных корректировок в ОСАГО, если в регионе длительное время наблюдается высокий риск недобросовестных действий в этом виде страхования, то при расчете стоимости полиса применяемый коэффициент территорий (КТ) там будет вдвое выше базового значения, то есть оформляемые полисы "автогражданки" в среднем там подорожают.

В проекте нормакта Банк России также актуализирует базовое значение КТ для ряда других регионов РФ с учетом показателей текущей убыточности ОСАГО, прокомментировал агентству предстоящие изменения глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, "после применения корректировок тарифного коридора в ОСАГО проектом указания ЦБ в различных населенных пунктах для 14-ти субъектов РФ планируется увеличить территориальный коэффициент, а в 12 - снизить".

Незначительное увеличение коэффициента территорий путем изменения самих коэффициентов (для транспортных средств, за исключением спецтехники) после утверждения нормакта ожидается для ряда городов и населенных пунктов республик Алтай, Дагестан, Магаданской и Смоленской областей, Еврейской АО.

Введение нового поправочного множителя в размере 2 затронет территории преимущественного использования автотранспорта в Республике Ингушетия и в Новосибирской области, включая город Новосибирск.

Вместе с тем снижение коэффициента ожидается в Республике Коми, включая Сыктывкар и Ухту, в Чувашской Республике, включая Чебоксары, в Архангельской области, включая Котлас и Северодвинск, а также во Владимирской области с городом Владимир и в Вологодской области (с городами Вологда и Череповец).

Кроме названных изменений, в проекте нормакта ЦБ значительно расширяет границы тарифного коридора в ОСАГО для мотоциклистов - на 40% в обе стороны.

В РСА считают, что в целом продолжается взятый ранее курс на дальнейшую индивидуализацию тарифов ОСАГО.

"При этом расширение тарифного коридора, появление возможности применения тарифных факторов, а также установления страховщиками размера понижающего коэффициента, используемого при заключении краткосрочных договоров ОСАГО, позволяют говорить о готовности страхового рынка к переходу к "свободным" тарифам", - заявил агентству президент РСА Уфимцев, комментируя предложенные ЦБ решения.

Давно пора

Определение верхних и нижних границ базовых ставок страховых тарифов, а также значений коэффициентов отнесены законодательно к компетенции ЦБ. На основании имеющейся статистики и данных, передаваемых в АИС страхования дочерней компании ЦБ "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС"), регулятор принимает соответствующие решения.

"Расширение тарифного коридора уже давно требуется для более справедливого ценообразования", - считает директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов. Особенно "это актуально сейчас, из-за роста стоимости ремонта автомобилей", сказал он агентству.

"С того момента, как последний раз менялись тарифы для легковых автомобилей физических лиц, средняя выплата выросла более чем в полтора раза. Несмотря на это, благодаря возможности устанавливать базовый тариф страховой компанией самостоятельно в пределах тарифного коридора, в среднем стоимость полисов для этой категории автомобилистов по итогам 6 месяцев 2025 года даже снизилась. При этом всё также значительная доля полисов ОСАГО - для управления 30% легковых автомобилей и почти 60% мотоциклов - оформляется по верхней границе тарифного коридора". Эти факты, полагает Стрекалов, "косвенно свидетельствует об их недотарификации".

В целом, как показал опрос, страховщики считают, что новые корректировки тарифного коридора помогут справедливому ценообразованию.

"Расширение тарифного коридора позволит повысить цену для более рисковых водителей и в то же время обострит конкуренцию за низкоаварийных клиентов, для которых страховщики смогут снизить цены. Это в целом сделает ценообразование на рынке ОСАГО более сбалансированным и, по нашему мнению, не приведёт к значительному росту средней премии", - продолжил Стрекалов.

"Расширение обеих границ тарифного коридора ОСАГО на 15% для автомобильного транспорта приведет к более справедливому ценообразованию, позволит страховым компаниям более гибко регулировать цены, увеличивая стоимость полисов для водителей с высокими рисками (частые аварии, нарушения)", - считают в компании "Совкомбанк Страхование". Там уточнили, что новые решения ЦБ "положительно скажутся на финансовой устойчивости страховщиков, поскольку рост выплат в последние годы в высокорисковых регионах и увеличение случаев мошенничества требуют корректировки тарифов".

Вместе с тем руководитель направления ОСАГО "Сбербанк Страхования" Антон Пожидаев добавил, что "для большинства водителей расширение тарифного коридора скажется позитивно - страховые компании предложат им более выгодный тариф. Но для сегмента высокоубыточных водителей стоимость ОСАГО возрастёт - текущие рамки не позволяют сформировать соразмерные для их степени риска тарифы".

Вице-президент компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов уверен, что "расширение тарифного коридора на 15% не приведет к какому-то существенному изменению показателя средней премии".

Его позицию поддержали в ВСК: "Предыдущая практика расширения тарифного коридора показывает, что показатель средней премии по портфелю меняется незначительно, полагаем, в этот раз будет также. Однако есть вероятность, что премия будет снижаться".

Расширение границ тарифного коридора "в первую очередь позволит страховщикам усилить ценовую конкуренцию", обратили внимание в ВСК. Вместе с тем страховщики "получат возможность повысить базовую ставку для клиентов, которых считают убыточными, одновременно снизить базовую ставку для привлекательных клиентов", что справедливо по отношению ко всем.

Директор департамента обязательных видов страхования "АльфаСтрахования" Роман Лободин согласился с коллегами в том, что предложенное ЦБ решение по корректировке границ тарифного коридора "приведет к более справедливому ценообразованию для клиентов. "При этом средняя премия на рынке скорее всего сильно не изменится и будет двигаться вместе с инфляцией в части стоимости запасных частей". Вместе с тем представитель "АльфаСтрахования" полагает, что "проблема недотарификации сохранится и будет требовать дальнейшего решения".

"В данном случае расширение границ тарифного коридора - скорее, ответ на инфляцию за прошедшие несколько лет с последнего расширения", - добавил Лободин.

Значительного, 40% в каждую сторону расширения границ тарифного коридора в ОСАГО для мототранспорта может оказаться недостаточно в некоторых случаях, предупреждают в ВСК. "Считаем, что расширение тарифного коридора для мотоциклов (в дополнение к изменениям, которые были ранее) будет достаточным для большинства мотоциклистов, но для особо убыточной категории мотолюбителей тарифа будет недостаточно", - заявили агентству в компании.

Планируемую ЦБ меру в отношении тарифов ОСАГО для мотоциклов в "Совкомбанк Страховании" оценили как ожидаемую. "Проблема в том, что мотоциклы традиционно имеют высокую убыточность из-за тяжелых ДТП, мошенничества и сложностей с оценкой ущерба. Прежние тарифы не покрывали реальные риски, что вело к убыткам страховщиков. После расширения коридора тарифы станут более справедливыми, но для полного баланса может потребоваться дальнейшая корректировка, особенно с учетом роста стоимости запчастей".

До пересмотра коридора взносы по ОСАГО мотоциклов не компенсировали объема выплат по этому сегменту, соглашается с коллегами Демидов из "Ренессанс страхования": "По сути, за аварийных мотоциклистов платили аккуратные водители. Возможно, расширение коридора поможет решить проблему, по крайней мере хотя бы по части этого сегмента".

Красная зона - это дорого

Повышение территориального коэффициента для территорий "красной зоны" - это приближение к показателю, отражающему реальную картину в субъекте федерации, считают в ВСК: "Банк России давно анализирует регионы на предмет недобросовестных практик и следит за динамикой изменений на рынках. Активная позиция региональных властей позволит существенно уменьшить масштаб недобросовестных практик, что окажет влияние на территориальный коэффициент страхового тарифа".

Необходимость расширения тарифного коридора наиболее велика в регионах "красной зоны", "эффект от расширения коридора страховщики почувствуют примерно через полгода", - полагает Демидов из "Ренессанс страхования". По его мнению, "удвоение КТ частично решит проблему, но кардинально могут помочь только усилия правоохранителей по борьбе со страховым мошенничеством".

"Удвоение территориального коэффициента в Ингушетии и Новосибирской области снизит давление на страховщиков, но не решит проблему полностью", - вторит представитель "Совкомбанк Страхования". Там считают главной причиной высокой убыточности страховое мошенничество: "Поэтому необходимо также принять меры по расширению полномочий страховых компаний и представить им доступ к материалам административных дел по ДТП, камерам видеонаблюдения, создать условия для обмена данными о мошенниках".

Ранее, комментируя идею введения повышающего коэффициента для территорий в зоне повышенных рисков с точки зрения ОСАГО, зампред Банка России Филипп Габуния заявил журналистам, что меры рассматриваются в отношении тех регионов, "где убыточность в ОСАГО в 1,5-2 раза выше средней по рынку. Этот феномен нельзя объяснить ни состоянием дорог, ни трафиками, ни любыми другими факторами". По мнению Габунии, речь идет о явлении, "в рамках которого люди зарабатывают на злоупотреблениях в системе, созданной изначально ради защиты потребителей".

Согласно данным очередного опубликованного ЦБ в конце августа мониторинга рисков недобросовестных действий в ОСАГО, суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных ЦБ к опасной "красной зоне", по итогам I полугодия этого года составила 2,1% премий российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 4,2% от общего объема выплат по ОСАГО в стране.

"Такой дисбаланс может свидетельствовать о реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", - говорится в публикации ЦБ.

Вблизи "красной зоны", по данным последнего мониторинга регулятора, находятся Челябинская, Смоленская и Ульяновская области, Хабаровский, Камчатский и Приморский края, Чеченская Республика, республики Дагестан, Татарстан и Северная Осетия - Алания.

С принятием повышенного коэффициента КТ для регионов, завязших в "красной зоне", появится не только репутационный, но и экономический стимул вырваться оттуда.

Свободные - не значит взлетевшие

Поэтапное расширение границ тарифного коридора в ОСАГО российские автостраховщики воспринимают как череду шагов по направлению к полному освобождению тарифов в этом виде страхования. Когда это станет возможно? Сроков никто из регуляторов или законодателей пока не обозначал. Главным сдерживающим моментом здесь считаются опасения того, что после либерализации страховщики произвольно станут завышать цены на "автогражданку", а регулятор утратит рычаги контроля за этим народным и массовым видом страхования.

Заметное отставание роста средней стоимости полиса от темпов прироста средней выплаты в ОСАГО в условиях расширенных границ тарифного коридора, очевидное в последние годы, служит аргументом в пользу гипотезы о сдержанности поведения тарифов ОСАГО даже после их полного освобождения.

"Безусловно, каждое расширение тарифного коридора - шаг в сторону либерализации", - убеждены в ВСК. "Статистика предыдущих расширений показывает не тенденцию к росту средней стоимости полисов, но обратную картину. Средняя премия снижается под давлением конкурентных обстоятельств. Мы считаем, что чем меньше обязательных коэффициентов, тем влияние конкурентной среды будет сильнее", - высказали предположение в компании.

В "Сбербанк Страховании" разделяют уверенность коллег в том, что "расширение тарифного коридора - "это шаг к либерализации отрасли". "При этом предпосылок к значительному росту или снижению цен на полисы мы не видим", - сказал агентству руководитель направления ОСАГО компании Пожидаев. "На рынке ОСАГО, как и по добровольным видам страхования, уже сформировалась средняя рыночная цена полиса. Цены не будут сильно расти из-за высокой конкуренции между страховыми компаниями, которая уже присутствует на рынке", - считает он.

"Полная либерализация ОСАГО не приведет к автоматическому росту цен (кроме некоторых сегментов высокоаварийных водителей), как не привела к росту стоимости ОСАГО последнее расширение тарифного коридора", солидарен с коллегами вице-президент "Ренессанс страхования" Демидов.

Даже полная либерализация тарифов ОСАГО "не должна привести к автоматическому росту цен на полисы ОСАГО", соглашается директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов.

Статистика ОСАГО

Во II квартале этого года по верхней границе действующего коридора было оформлено 58% классических полисов ОСАГО (без учета краткосрочных) для мотоциклистов и 29% полисов - для автомобилистов, приводит данные Банк России. По итогам 6 месяцев этого года средняя премия для автомобилистов сократилась на 4%. "Такое снижение при одновременном росте средней выплаты происходит благодаря возможности корректной тарификации в границах расширенного коридора для полисов высокорисковых страхователей и конкуренции за водителей с низким уровнем риска", - пояснил регулятор.

По данным статистики Банка России, премии по ОСАГО за I полугодие текущего года заняли 9% в общей структуре собранных премий страховщиков РФ, годом ранее показатель был выше - 12%. Объем премий вырос за период на 3% по сравнению с I полугодием прошлого года, до 159,5 млрд рублей. Выплаты составили 108,7 млрд рублей, увеличившись на 6,4%. Уровень выплат в ОСАГО за первые 6 месяцев этого года сложился на уровне 68,2%.

По данным РСА, за 7 месяцев с начала 2025 года показатель средней премии по годовым полисам ОСАГО снизился к уровню 7 месяцев прошлого года на 5% - до 7,272 тыс. рублей.

Одновременно средняя выплата по годовым полисам ОСАГО за период показала рост на 15,6% и достигла 111,589 тыс. рублей. По итогам первых 7 месяцев 2024 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО составляла 96,530 тыс. рублей.

В июле 2025 года показатель средней премии по полисам ОСАГО немного снизился и составлял 7,245 тыс. рублей, что на 4,9% ниже, чем в июле 2024 года. Зато средняя выплата в июле этого года поставила новый рекорд, увеличившись на 10,5% к уровню того же месяца прошлого года - до 120,369 тыс. рублей.