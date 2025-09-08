Курс юаня на "Мосбирже" поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань дорожает на "Московской бирже" в понедельник, его курс поднялся выше 11,5 рублей впервые с 29 июля на фоне новостей, снижающих вероятность скорого урегулирования российско-украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений.

В 13:43 юань стоил 11,5005 рубля, что на 9,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 11,21 копейки выше уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Очень скоро. В течение следующих нескольких дней", - сказал он 7 сентября.

Трамп также заявил, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России, но подробностей не привел.дент не привел.

Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

Вероятно, тестирование парой "юань-рубль" верхней границы диапазона 11-11,5 рублей/юань на текущей неделе, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"В августе объем продажи валюты крупнейшими экспортерами сократился на 31% - до $6,2 млрд, а объемы покупок валюты небанковскими юридическими лицами выросли на 27% - до $33 млрд - и были максимальными с декабря 2024 года ($34 млрд), - констатирует эксперт. - Если снижение активности экспортеров на валютном рынке можно объяснить слабостью внешнего спроса, то высокий спрос на валюту, скорее всего, связан с сезонным повышением активности импортеров на фоне заметного смягчения кредитных условий. Причем в ближайшие месяцы указанные тренды, вероятно, будут развиваться, обеспечивая дальнейшее смещение курса рубля к более слабым уровням".

Аналитик банка пока сохраняет прогноз на конец года в районе 12 рублей/юань и 87 рублей/$1, но указывает на высокий риск более заметного ослабления рубля (в район 90-95 рублей/$1, где и находится текущий консенсус-прогноз рынка).