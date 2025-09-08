Поиск

Сервис продажи билетов StubHub готовится провести IPO на NYSE

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Популярная онлайн-платформа для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия StubHub готовится провести IPO в Нью-Йорке, рассчитывая на оценку более $9 млрд.

Как говорится в проспекте IPO StubHub, компания предложит инвесторам более 34 млн акций по цене $22-25 за бумагу.

При размещении акций по средней цене этого диапазона ($23,5) StubHub получит от IPO $735,5 млн (или $849,2 млн в случае реализации опциона доразмещения) за вычетом комиссий андеррайтеров, а также расходов на организацию IPO.

В случае размещения акций по верхней границе заявленного ценового диапазона, оценка компании достигнет $9,3 млрд.

Стартап, строивший планы выхода на IPO уже три года, отложил roadshow в апреле в связи с ростом волатильности американского фондового рынка из-за торговой войны, инициированной Вашингтоном.

Согласно проспекту IPO, со-основатель StubHub Эрик Бейкер, выкупивший стартап назад у eBay в начале 2020 года за $4 млрд, сохранит за собой 88% голосующих прав в компании после IPO.

Акции StubHub на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) будут торговаться под тикером "STUB".

