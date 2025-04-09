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Банк Англии предупредил о рисках дальнейшей коррекции на мировых рынках

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Риски в мировой экономике значительно выросли после объявления масштабных пошлин на импорт в США, и существует опасность "дальнейшей резкой коррекции" на финансовых рынках, говорится в сообщении Комитета по финансовой политике (Financial Policy Committee, FPC) Банка Англии.

По оценкам комитета, хедж-фонды столкнулись с принудительным закрытием коротких позиций из-за экстремальной волатильности на рынках, однако в целом справились с этой ситуацией.

"Неопределенность усилилась, - говорится в сообщении FPC. - Вероятность негативных событий и наступления их последствий выросла".

Комитет пришел к такому выводу после изучения механизмов, с помощью которых инвестиционные банки, страховые компании, хедж-фонды и другие инвестфирмы справляются с различными стрессовыми сценариями. FPC выразил обеспокоенность тем, что эти участники рынка могут оказаться недостаточно хорошо подготовленными к масштабным кризисам.

При этом члены комитета отметили, что некоторые инвесторы сократили объем рисковых активов в своих портфелях в преддверии объявления президента США Дональда Трампа о новых пошлинах, и поэтому их меньше затронула волатильность на рынках.

Кроме того, FPC указал на ухудшение перспектив для выхода новых компаний на биржи в условиях сильной неопределенности. Так, о приостановке процедур IPO уже объявили сервис онлайн-платежей Klarna Group Plc и онлайн-платформа для продажи билетов на различные мероприятия Stubhub Holdings Inc.

"Повышенная глобальная неопределенность и возросшие экономические риски могут привести к ужесточению финансовых условий для компаний, а также сузить возможности инвесторов для выхода из капитала в рамках ослабленного рынка IPO, - говорится в сообщении FPC. - Эти уязвимости могут усилить негативные последствия для закредитованных британских компаний и навредить доверию инвесторов, что негативно отразится на финансовой стабильности Великобритании".

Американский фондовый индекс S&P 500 за последние пять сессий упал на 11,5%, британский FTSE 100 потерял 10,6%. При этом доходность гособлигаций выросла - показатель для 30-летних госбондов Великобритании в среду обновил максимум с 1998 года, превысив 5,5%.

Банк Англии Великобритания Дональд Трамп США
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