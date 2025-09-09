Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник продолжил поступательный подъем на нейтральном геополитическом новостном фоне и ожиданиях очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября, также поддержку оказывает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $66,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+4,4%), "Северстали" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2930,46 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1121,16 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 сентября, составляет 82,3397 руб. (+78,41 копейки).

Новость дополняется