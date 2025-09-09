"Почта России" и "Почта Индии" обсуждают возможность доставки в РФ товаров индийского e-commerce

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Почта России" и "Почта Индии" в ходе Конгресса Всемирного почтового союза (ВПС) обсудили ряд направлений сотрудничества, включая логистическое решение для доставки товаров e-commerce, говорится в сообщении российской компании.

В нем отмечается, что основной темой обсуждения почтовых администраций двух стран стала организация транспортировки в Россию товаров с индийских маркетплейсов.

На первом этапе стороны рассматривают возможность запуска EMS-доставки образцов специй, продуктов питания, косметики и сувениров от представителей малого и среднего бизнеса (МСБ) Индии.

Кроме того, "Почта России" и "Почта Индии" ведут диалог об обмене адресными электронными денежными переводами через финансовую систему ВПС.

В 2025 году трансграничные перевозки между двумя странами демонстрируют рост объёмов: так, доля импортных и экспортных отправлений Россия-Индия в общем международном потоке в I квартале превысила долю таких отправлений за весь 2024 год.