Глава Renault открыт к созданию партнерств для укрепления позиций компании вне Европы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Renault SA Франсуа Прово открыт к созданию новых партнерств, которые помогли бы автопроизводителю укрепить позиции за пределами Европы.

"Я ожидаю, что мы сможем создать больше партнерств подобных тому, что есть у нас с Geely, - заявил Прово журналистам в Мюнхене, где в эти дни проходит международная выставка IAA Mobility. - Одним из наших ключевых активов как компании является способность создавать партнерства".

Прово, возглавивший компанию 31 июля, ранее занимал в Renault должность директора по закупкам, партнерствам и связям с госструктурами. Он помогал своему предшественнику на посту CEO Луке де Мео в заключении ряда сделок, в том числе с китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., для ускорения разработки автомобилей.

Renault планирует расширять операции на ряде рынков, включая Латинскую Америку и Индию.

Комментарии Прово показывают, что он намерен продолжать стратегию, которой придерживался его предшественник на посту CEO. При Луке де Мео Renault вывела на рынок множество новых моделей автомобилей, вернулась на прибыльный уровень и заключила соглашения с такими компаниями, как Qualcomm Inc., Google (входит в Alphabet Inc.) и Geely, в том числе в Южной Корее и в Бразилии.

При этом Renault ослабила связи с давним японским партнером Nissan Motor Co. Это вызвало опасения относительно ее способности выжить вне альянса в условиях ужесточения конкуренции в автомобильной отрасли.

"Раньше был важен масштаб из-за глобализации, - отметил Прово. - Сегодня масштаб уже менее важен. Главное - это технологии, скорость и гибкость".

С начала 2025 года капитализация Renault снизилась на 27,8%.