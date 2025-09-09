Выездной турпоток из России летом вырос на 20% на фоне укрепления рубля

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Выездной организованный турпоток из России вырос на 20,5% этим летом, по предварительным оценкам, в мае-сентябре с туристическими и деловыми целями за границей побывают около 9 млн россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Всего, по нашим предварительным подсчетам, за рубежом в мае-сентябре 2025 года с туристическими и деловыми целями побывает около 9 млн россиян. Из них клиентами туроператоров будут, предварительно порядка 6,5-7 млн. Во многом яркая положительная динамика явилась результатом укрепления рубля, которое значительно нивелировало подорожание туров в валюте или даже сделало в отдельных случаях их дешевле, чем при высоком курсе доллара и евро в 2024 году" - рассказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По предварительным данным АТОР, в 2025 году спрос туры в зарубежные страны в мае-сентябре вырос в среднем по рынку на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как отметила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе, самым востребованным зарубежным направлением летом 2025 года стала традиционно Турция с долей 58% от общего потока всех выезжающих за границу организованных туристов.

"При этом прирост составил всего лишь 8% по сравнению с летом прошлого года, это связано с высокими ценами", - сказала она на пресс-конференции во вторник.

На втором месте Египет, объемы которого выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На третьем месте - ОАЭ (плюс 15%), замыкают топ-5 Абхазия и Вьетнам.

"Вьетнам "порвал" всех. Прирост этим летом по сравнению, конечно, с крайне низкой базой прошлого года составил 950%. Основному конкуренту Вьетнама по продукту Таиланду пришлось снизить цены, чтобы удержать свою долю на рынке", - рассказала Ломидзе.

В топ-10 вошли Таиланд (минус 5%), Китай (плюс 85%), Мальдивы (плюс 55%), Грузия (плюс 150%) и Куба (минус 25%).