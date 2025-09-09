Поиск

В АТОР отметили рост въездного турпотока в Россию этим летом на 10%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Организованный въездной турпоток в Россию этим летом вырос, по предварительным оценкам, на 10%, при этом ожидалось, что количество иностранных гостей будет больше, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В начале сезона прогнозировался существенный рост въездного турпотока, процентов на 25. Основания для этого были - много заявок туристов из арабских стран, Китая, Юго-Восточной Азии. Заказов был такой объем, что мы были уверены абсолютно, что сезон будет неповторимый и феерический. Но, в общем, так не получилось. Предварительные итоги сезона - где-то плюс 10%, у некоторых компаний достигает 25%, но это скорее исключение, чем правило", - рассказала она.

По ее данным, въездной турпоток этим летом составляет примерно 30-33% от уровня допандемийного 2019 года.

Среди основных причин невысокого роста въездного турпотока Ломидзе назвала транспортные проблемы и укрепление рубля.

"Несколько транспортных коллапсов, с которыми мы столкнулись, начиная с мая, и самый жесткий это, конечно, был в июне, в результате конфликта между Израилем и Ираном. И, соответственно, транспортный коллапс по цепочке привел к нарушению расписания, к изменению расписания, к невозможности улететь. И, конечно, создал вопрос безопасности", - пояснила Ломидзе.

По ее словам, лидером въездного турпотока в Россию стал Китай с долей более 60%. Далее следуют страны Персидского залива (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран), Индия, страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам).

"Мы считаем, что рынку въездного туризма есть куда расти, и очень ждем отмены виз для китайских туристов, которые позволят просто кардинально поменять всю картину въездного туризма", - заключила Ломидзе.

АТОР Китай Майя Ломидзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

"Петербургская биржа" ужесточила правила торгов бензинами для остановки роста цен

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Дефицит бюджета России за 8 месяцев составил 4,19 трлн рублей, или 1,9% ВВП

Доля свинины в "мясной корзине" россиян в 2025 году может достичь 38%

Россияне стали экономить в путешествиях по регионам из-за роста цен

Правительство поддержит введение запрета детям выгуливать потенциально агрессивных собак

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

"Победа" изменила правила провоза ручной клади после решения суда

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

Минфин включил "Домодедово" в план продажи госактивов на 2025 г.

31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале16 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2380 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });