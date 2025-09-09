В АТОР отметили рост въездного турпотока в Россию этим летом на 10%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Организованный въездной турпоток в Россию этим летом вырос, по предварительным оценкам, на 10%, при этом ожидалось, что количество иностранных гостей будет больше, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В начале сезона прогнозировался существенный рост въездного турпотока, процентов на 25. Основания для этого были - много заявок туристов из арабских стран, Китая, Юго-Восточной Азии. Заказов был такой объем, что мы были уверены абсолютно, что сезон будет неповторимый и феерический. Но, в общем, так не получилось. Предварительные итоги сезона - где-то плюс 10%, у некоторых компаний достигает 25%, но это скорее исключение, чем правило", - рассказала она.

По ее данным, въездной турпоток этим летом составляет примерно 30-33% от уровня допандемийного 2019 года.

Среди основных причин невысокого роста въездного турпотока Ломидзе назвала транспортные проблемы и укрепление рубля.

"Несколько транспортных коллапсов, с которыми мы столкнулись, начиная с мая, и самый жесткий это, конечно, был в июне, в результате конфликта между Израилем и Ираном. И, соответственно, транспортный коллапс по цепочке привел к нарушению расписания, к изменению расписания, к невозможности улететь. И, конечно, создал вопрос безопасности", - пояснила Ломидзе.

По ее словам, лидером въездного турпотока в Россию стал Китай с долей более 60%. Далее следуют страны Персидского залива (Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран), Индия, страны Юго-Восточной Азии (Таиланд, Вьетнам).

"Мы считаем, что рынку въездного туризма есть куда расти, и очень ждем отмены виз для китайских туристов, которые позволят просто кардинально поменять всю картину въездного туризма", - заключила Ломидзе.