Рубль во вторник заметно подешевел к юаню

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Во вторник на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню в том числе из-за риска введения новых антироссийских санкций, обновил при этом минимум с начала апреля.

Юань к 19:00 подорожал на 18,4 копейки, до 11,778 рубля. Курс юаня превысил 11,7 рубля впервые с 9 апреля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 10 сентября на 90,28 копейки, до 83,2425 рубля, и увеличил курс евро на 1,46 рубля, до 98,0336 рубля.

"Позиции рубля начали быстро слабеть - юань на "Мосбирже" сегодня побывал выше 11,7 рубля, доллар на межбанке уже смещается в направлении 84 рублей. Основные причины роста волатильности - восстановление импорта, сокращение положительного сальдо платежного баланса, обнуление нормативов по возврату экспортной выручки и ожидания снижения ключевой ставки. Технически путь к отметке 85 рублей/$1 открыт. Вероятность достижения этого уровня в ближайшей перспективе высока. В то же время на некоторое время курс может найти баланс где-то в этой области, для безостановочной девальвации оснований нет. Импульс снижения рубля может усилиться под конец года на фоне всплеска расходов населения, компаний и бюджетов всех уровней. Цели на конец года - 90 рублей/$1, 12,5 рублей/юань. Краткосрочные ориентиры - 82-85 рублей и 11,4-11,8 рубля соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Кроме того, участники рынка отреагировали на риски новых антироссийских санкций. Президент США Дональд Трамп заявил в прошедшие выходные, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против РФ. Первой фазой антироссийских мер он называет дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

"Привычный порядок ведения дел не помог. Мы готовы принять жесткие меры против России, но европейские партнеры должны полностью присоединиться к нам для их успеха", - написал он в соцсети X после встречи со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном.

Евросоюз обсуждает 19-й пакет санкций против России, который затронет ряд банков и энергетических компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, часть мер может быть согласована с США впервые после того, как Трамп стал президентом.

Подъем цен на нефть продолжается вечером во вторник на ожиданиях, что Федеральная резервная система США снизит ключевую процентную ставку, оказав тем самым поддержку американской экономике и спросу на топливо.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1% до $66,67 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времнеи дорожали на на 1,06%, до $62,91 за баррель.

Заседание Федрезерва состоится на следующей неделе, и рынок практически уверен в том, что по его итогам процентная ставка будет снижена. Более того, некоторые аналитики полагают, что снижение может составить не обычные 25 базисных пунктов, а сразу 50 б.п.

Накануне госкомпания Saudi Aramco анонсировала существенное снижение цен на нефть для покупателей из Азии и Европы. В том числе Arab Light, основной сорт для поставок в Азию, подешевеет на $1 за баррель и будет стоить на $2,2 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Рынок продолжает оценивать решение восьми стран ОПЕК+, участвовавших в добровольных ограничениях добычи нефти, увеличить производство в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, участники рынка опасаются новых санкций против России, которые могут затронуть энергетический сектор и сократить предложение топлива на мировом рынке.

При формировании проекта федерального бюджета России на 2026 год, его нефтегазовых доходов, Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель, сообщил Радио РБК министр финансов Антон Силуанов.

"Мы видим, что аналитики говорят о том, что на среднесрочной перспективе Brent будет стоить где-то $60-65 за баррель. Сегодня у нас существуют дисконты к марке Brent, поэтому мне кажется, что тот прогноз, который сделан в министерстве экономики по цене на нефть, - достаточно взвешенный, $59, где-то $60 в последующие годы", - сказал он.

Ранее, в рамках бюджета на 2025-2026 годы, цена нефти на следующий год учитывалась в размере $66 за баррель.

Банк России 9 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 747,045 млрд рублей (при лимите 880 млрд рублей и спросе 747,045 млрд рублей) в среднем по ставке 18,03% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 2 сентября, ЦБ разместил 560 млрд рублей (при лимите 560 млрд рублей и спросе 728,402 млрд рублей) в среднем по ставке 18,16% годовых.

Кроме того, Банк России во вторник провел аукцион однодневного репо "тонкой настройки", в рамках которого разместил 850 млрд рублей (при лимите 850 млрд рублей и спросе 860,011 млрд рублей) в среднем по ставке 18% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 сентября уменьшилась на 1 базисный пункт, до 17,72% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц во вторник осталась на прежнем уровне - 17,85% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 4 базисных пункта, до 19,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,93% годовых.