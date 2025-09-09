Поиск

Walmart откроет первые магазины под своим брендом в ЮАР в 2025 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., одна из крупнейших компаний розничной торговли в мире, планирует в 2025 году открыть первые магазины под своим брендом в ЮАР.

"Этот стратегический шаг подчеркивает стремление Walmart сделать высококачественные и доступные товары доступными для более значительного числа покупателей", - заявила компания.

Walmart уже владеет южноафриканской розничной группой Massmart, которая управляет сетями Makro и Game, а также сетью магазинов строительных материалов Builders Warehouse.

"Магазины Walmart в ЮАР будут предлагать широкий ассортимент товаров, включая свежие продукты, товары первой необходимости, одежду и технику", - заявила президент и главный исполнительный директор Кэт Маклей.

Walmart также будет предлагать широкий ассортимент товаров местного производства "благодаря сотрудничеству с южноафриканскими поставщиками и предпринимателями", отметила она. "Мы стремимся предлагать рынку наши фирменные низкие цены и мировые стандарты, отдавая дань богатой культуре страны", - сказала Маклей.

Официальные даты открытия магазинов будут объявлены в октябре.

Walmart управляет свыше 10,75 тысячи магазинов в 19 странах, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн сотрудников в США.

