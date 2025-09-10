Поиск

ЕС выделит 6 млрд евро на программу производства беспилотников для Украины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах Евросоюза финансировать вооруженные силы Украины, в том числе сообщила о выделении 6 млрд евро на производство БПЛА по украинским разработкам.

"Я объявляю вам, что Европа ускорит выделение 6 млрд евро займов от ERA (European Defence Agency) и заключит альянс по беспилотникам с Украиной", - сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным докладом о состоянии Европейского союза.

Фон дер Ляйен назвала украинские технологии БПЛА сильной стороной армии Украины и добавила, что их развитие представляется целесообразным.

Финансирование украинских вооруженных сил фон дер Ляйен расценивает как "первый уровень гарантий безопасности" для Киева.

ERA Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Украина
