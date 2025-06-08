В Renault заявили, что пока не приняли решение о производстве БПЛА на Украине

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Во французской компании Renault заявили, что решение об участии в производстве беспилотников на Украине на данный момент не принято, сообщает France Info.

"На этом этапе решений не принято", - приводит радиостанция заявление компании. При этом в Renault подтвердили, что власти Франции обращались в компанию по поводу участия в данном проекте.

Как отмечает France Info со ссылкой на источники, в Renault ранее согласились участвовать в производстве дронов на украинской территории.

На этой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что крупный французский автопроизводитель совместно с малым предприятием займутся налаживанием производства БПЛА на Украине. Министр не привел названия компаний и не уточнил, беспилотники какого типа планируется производить.