Выходец из Сбера с партнером стали владельцами 85% производителя салатов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Бумеранг агроинвест", подконтрольная инвестхолдингу экс-руководителя "Сбербанк Капитала" Вагана Гаспаряна, закрыла сделку по покупке тюменского производителя салатов "Прованс" (поставщик сети фастфуда "Вкусно - и точка" и Rostics).

По данным ЕГРЮЛ, "Бумеранг агроинвест" стал владельцем 85% долей в ООО "Прованс" и ООО "Прованс групп". До этого первая организация полностью принадлежала ее генеральному директору Татьяне Овсянкиной. Она же владела половиной второй (еще 50% было у Ольги Поповой). Сейчас у нее осталось 15% в обеих фирмах. В начале сентября 25% "Бумеранг агроинвеста" перешло АО "Пикалевская сода", созданному бывшим гендиректором "Фосагро" Максимом Волковым.

Как сообщают "Ведомости", "Прованс", а также полностью принадлежащее ему ООО "Интегра грин" специализируются на упаковке салатов, салатных смесей и овощей, в том числе под брендом "Скоро". Их предприятия расположены в Тюмени, Ростове-на-Дону и Саратове. Совокупная выручка всех трех организаций в 2024 году увеличилась на 18,3% до 2 млрд рублей, чистая прибыль - в 1,4 раза до 156,4 млн рублей.

"Бумеранг агроинвест" основан в мае 2024 года компанией "Бумеранг капитал" и ее гендиректором Федором Перфильевым. "Бумеранг капитал", в свою очередь, принадлежит бывшему топ-менеджеру "Сбербанк Капитала" Вагану Гаспаряну. В 2020-2023 годах он был его исполняющим обязанности гендиректора, но затем ушел и основал собственную инвестгруппу. В конце 2024 года компания "Ароса логистика" привлекла ее в качестве соинвестора для развития бизнеса ритейлера "Зельгрос Россия", который включал в себя гипермаркеты Selgros и дистрибуцию.

АО "Пикалевская сода", расположенное в Ленинградской области, выпускает кальцинированную соду, поташ, портландцемент для использования в том числе в стекольной промышленности и строительстве. Его представитель на запрос "Ведомостей" не ответил.

"Бумеранг агроинвест" планирует развивать "Прованс" через создание вертикально интегрированной структуры, в том числе за счет приобретения новых активов, сообщает издание со ссылкой на представителя компании-инвестора. По его словам, инвестиции в этот актив являются частью стратегии по формированию портфеля проектов в пищевой промышленности, продовольственной сфере и HoReCа.

Инвестбанкир Илья Шумов считает, что за 85% группы компания могла заплатить около 1 млрд руб. Он также обращает внимание, что доли "Бумеранг агроинвеста" в "Провансе" и "Прованс групп" пока заложены у прошлых собственников. Это может означать, что транзакция оплачена не полностью. Эксперт также допускает, что у продавца сохраняется право на обратный выкуп компаний при достижений ими определенных результатов. В пользу этого варианта говорит и то, что у них так и не сменились генеральные директора, отмечает Шумов.

Овсянкина остается совладельцем группы "Прованс" и "равноправным партнером", сообщил представитель "Бумеранг капитала". По его словам, она продолжит руководить ее операционной деятельностью и будет отвечать за стратегию развития.

"Пикалевская сода" могла быть привлечена в сделку в качестве стратегического инвестора, который потенциально поможет группе расти более активно, считает Шумов. "Бумеранг капитал" же в данном случае, по его мнению, выступает финансовым инвестором, он в операционной деятельности, скорее всего, участвовать не будет.

Саму транзакцию Шумов считает инвестиционно привлекательной. Рынок HoReCа, по его словам, активно развивается (по данным Росстата, оборот общественного питания в РФ в 2024 г. вырос на 9% до 3,44 трлн рублей). Кроме того, именно этот сегмент видится ему хорошим каналом продаж, так как у поставщиков больше возможностей для управления ценой продукта по сравнению с розничными сетями.